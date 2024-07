Pronostic France Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des Bleus à l’Euro 2024

Frustrante, laborieuse mais solidaire et sûre de sa force, la France est présente dans le dernier carré de l’Euro 2024. Il faudra encore s’employer ce mardi face à une Espagne séduisante mais qui arrive affaiblie sur cette demi-finale. Pour parier sans trop de pression sur cette affiche, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL ! Et nous, on vous donne nos pronostics France Espagne

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics France Espagne !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pendant l’Euro !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics France Espagne

► Le pari « Qualification France » est coté à 1,88 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « France ou Match nul & moins de 2,5 buts » est coté à 1,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Le pari « Victoire France de 1 but exactement » est coté à 4,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

L’Espagne bien rodée

Moins prévisible depuis l’arrivée sur le banc de Luis de la Fuente au sortir du Mondial 2022, l’Espagne enchante tous les observateurs depuis le coup d’envoi de cet Euro 2024. La Roja est l’équipe qui déploie le jeu le plus attractif et affiche également une belle force de percussion avec ses ailiers Lamine Yamal et Nico Williams. Durant la phase de poules, les partenaires du métronome Rodri ont réalisé un sans-faute en dominant tour à tour la Croatie (3-0), l’Italie (1-0) et l’Albanie (1-0). Assurés de finir en tête après les deux premières journées, ils ont même pu opérer un large turn-over contre l’Albanie. Opposée en 8es de finale à la Géorgie qui a affiché de belles dispositions pour sa première participation à une grande compétition internationale, l’Espagne ne s’est pas affolée après avoir concédé l’ouverture du score contre le cours du jeu. Par la suite, elle a exercé une grosse domination pour décrocher une large victoire (4-1). Vendredi dernier, la Roja a enfin été poussée dans ses retranchements. Les hommes de Luis de la Fuente ont été rattrapés par le pays organisateur, l’Allemagne, en toute fin de match (1-1). En difficulté durant la prolongation, ils ont en revanche affiché de belles ressources morales pour marquer le but libérateur à la 119e minute par l’intermédiaire du remplaçant Mikel Merino.

La France toujours aussi solide

Habituée à répondre présent dans les grandes compétitions internationales, la France est encore au rendez-vous dans cet Euro 2024 malgré la pauvreté de son jeu. Les Bleus n’ont toujours pas trouvé la bonne formule dans le domaine offensif, en attestent les 3 petits buts inscrits jusqu’à maintenant (2 CSC et 1 penalty). En revanche, ils affichent une redoutable imperméabilité défensive (1 seul but encaissé, sur penalty), dans le plus pur style de Didier Deschamps. Présente dans le groupe D, l’équipe de France a bien lancé sa compétition en décrochant une victoire étriquée, mais très importante face à l’Autriche (1-0). Par la suite, elle n’a pas réussi à dominer les Pays-Bas (0-0) puis la Pologne (1-1) et a donc dû se contenter de la 2e place du classement. Tombés dans la partie de tableau la plus difficile de l’Euro, les coéquipiers de Mike Maignan sont venus à bout d’une triste Belgique en 8e de finale, au terme d’un match insipide (1-0). Davantage mis à contribution par le Portugal vendredi dernier, ils ont encore une fois tenu le choc (0-0) et l’ont emporté à l’issue d’une séance de tirs au but parfaitement gérée par les tireurs français.

L’Espagne amoindrie, la France au complet

L’Espagne doit composer avec quelques absences importantes pour cette demi-finale puisque trois titulaires vont manquer à l’appel. Il s’agit des défenseurs Carvajal et Le Normand (suspendus) ainsi que du meneur de jeu Pedri (blessé). Ce dernier joue un rôle majeur pour la Roja mais son remplaçant Dani Olmo ne démérite pas. Entré en jeu très tôt dans le match contre l’Allemagne, il a largement contribué à la qualification avec 1 but et 1 passe décisive. Bien évidemment, le trio offensif devrait être composé de Yamal, Morata et Williams. Dans l’entrejeu, prennent place les tauliers Rodri et Fabian Ruiz. En face, l’équipe de France est au grand complet pour ce choc face à l’Espagne puisque Rabiot, suspendu en quart, est à nouveau disponible. Il pourrait réintégrer le 11 de départ aux dépens de Camavinga, qui n’a pourtant pas démérité contre le Portugal. Didier Deschamps ne devrait rien toucher à sa ligne défensive qui apporte d’excellentes garanties. Maignan est parfaitement dans son Euro, tandis que Koundé, Upamecano, Saliba et Theo Hernandez ont sorti les barbelés. Le secteur offensif est davantage critiquable. Mbappé n’a marqué que sur penalty jusqu’à maintenant et enchaîne les prestations insipides. Il est tout de même titulaire certain ce mardi. Pour l’accompagner, Griezmann et Kolo Muani sont en balance avec Dembélé et Thuram. À noter que Dembélé a réveillé l’attaque des Bleus après son entrée vendredi dernier.

Les compositions probables pour cet Espagne – France :

Espagne : Unai Simon – Jesús Navas, Nacho, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Dani Olmo, Nico Williams – Morata.

France : Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot (ou Camavinga) – Griezmann (ou Dembélé), Kolo Muani (ou Thuram), Mbappé.

La défense de la France tient tête à l’Espagne

Malgré ses insuffisances et toutes les critiques qui s’abattent sur elle, l’équipe de France semble insubmersible. Ce mardi, les Bleus s’attendent à souffrir face à une très séduisante Espagne. Néanmoins, personne ne contredira le fait qu’ils sont très difficiles à manœuvrer pour n’importe quel adversaire. Portée par une solidité défensive impressionnante, la France a les atouts pour mettre en échec la Roja qui doit faire face à quelques absences ce mardi soir. Davantage en difficulté face à l’Allemagne en quart, l’Espagne pourrait se casser les dents et se faire surprendre par des Bleus qui se contenteraient volontiers d’une victoire sur la plus petite des marges.

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur notre pronostic France Espagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics France Espagne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics France Espagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 120€ de bonus EXCLU (en utilisant le code RDJ) chez Betclic

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic France Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

40€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur les demi-finales de l’Euro !