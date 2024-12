Rúben Amorim comprend la colère des supporters de Manchester United

Ils devraient pourtant commencer à avoir l’habitude, non ?

Seulement 13e de Premier League à 17 points du leader Liverpool, Manchester United connait une première partie de saison très décevante. À deux jours du début du Boxing Day, lors duquel les Red Devils iront défier Wolverhampton ce jeudi (18h30), Rúben Amorim était présent en conférence de presse à Old Trafford ce mardi, affirmant comprendre la déception des supporters mancuniens : « Nous comprenons, je comprends en tant qu’entraîneur la frustration, la déception. Je comprends et nous allons nous améliorer. Cela prendra du temps, mais nous allons y arriver. […] Nos supporters sont incroyables, je ne peux rien leur demander de plus. »

Interrogé sur les spécificités d’un Boxing Day qu’il s’apprête à découvrir, le technicien portugais a préféré rester concentré sur l’objectif de points : « Je veux juste gagner. Je ne me soucie pas de Noël, ni de rien. Je me concentre sur le fait que nous devons gagner le prochain match et c’est tout. C’est très bien pour les supporters, nous nous adaptons. Nous avons le privilège de pouvoir jouer le lendemain de Noël pour donner un peu de bonheur aux supporters, et nous voulons absolument gagner le match de jeudi ».

Invité enfin à réagir (encore) à l’absence répétée de Marcus Rashford dans le groupe, Amorim indiquait à nouveau avoir la maîtrise de la situation : « Oui, c’est ma décision. Il veut jouer, il essaie, c’est ma décision et seulement ma décision. Je sais ce que je fais. »

Rien à foutre de Noël, voilà qui devrait provoquer la fureur de Christine Boutin d’une minute à l’autre.

Voici pourquoi le service d’hygiène a dégradé la note d’Old Trafford