Christian Eriksen veut quitter l’Angleterre

Qui trouvera le nouveau club de Christian Eriksen avant le principal intéressé ?

Pour remplir cette mission, le milieu de terrain a donné quelques indices en conférence de presse. Si son souhait de quitter Manchester United n’est pas une surprise au regard du bazar interne et sportif au sein des Red Devils, le Danois a ainsi carrément indiqué que son intention n’était « pas de rester en Angleterre ».

« Mon contrat expire cet été, et je suis prêt à chercher quelque chose de nouveau, ça me va très bien », a également confirmé l’ex de l’Ajax Amsterdam. Autres pièces pour reconstituer le puzzle, l’ancien de l’Inter et de Tottenham a assuré que les États-Unis se situaient « trop loin » géographiquement parlant et qu’il considérait un retour dans son pays natal comme « trop tôt ».

Enfin, dernier élément : l’Italie n’accepte pas les joueurs porteurs de défibrillateur sur les terrains de football professionnels.

