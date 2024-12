Rúben Amorim tend la main à Marcus Rashford

Ou comment éteindre l’incendie.

Alors que Marcus Rashford a déclaré être « prêt pour un nouveau challenge et pour les prochaines étapes » lors d’une interview avec le journaliste Henry Winter la semaine dernière, Rúben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, a tenu à envoyer quelques mots doux à son attaquant, qui ne figurait pas dans le groupe lors des deux dernières rencontres.

🚨 Rúben Amorim on Rashford situation: “I understand that this kind of players, they have a lot of people around them… making some choices that are not sometimes the first idea from the player”.

“It's a hard situation, of course”. pic.twitter.com/znNillyrAm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2024