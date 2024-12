Rash va s’arracher.

Marcus Rashford n’a pas pu participer à la victoire surprise de Manchester United, son club de toujours, face au rival Manchester City (1-2) parce qu’il avait été placé hors du groupe. Pas vraiment considéré par son nouvel entraîneur, Rúben Amorim, l’attaquant anglais ne semble plus faire partie des plans des Red Devils.

Fataliste sur son futur au club

Ce mardi, il s’est entretenu avec le journaliste britannique Henry Winter et s’est montré clair sur son avenir : « Je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge et pour les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera genre ‘sans rancune’. Vous n’allez pas avoir de commentaires négatifs sur Manchester venant de moi. » Arrivé dans le club en 2005, à l’âge de 8 ans, il a tout connu depuis son passage en pro, avec plus de 420 matchs au compteur et 138 buts.

« Si je sais qu’une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l’aggraver. Voilà qui je suis en tant que personne. J’ai vu d’autres joueurs partir dans le passé et je ne veux pas être ce genre de personnes. Quand je partirai, je ferai un communiqué et ce sera tout », s’est-il expliqué, presque fataliste. Parfois ciblé pour un prétendu manque d’implication, l’ancien chouchou ne veut pas devenir paria.

