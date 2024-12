Et le prix Puskás est décerné à...

Il venge Wayne Rooney, deuxième en 2011.

Plus d’un an après son retourné acrobatique spectaculaire contre Everton, Alejandro Garnacho est enfin récompensé. Ce mardi, il a reçu le prix Puskás lors de la cérémonie The Best. En novembre 2023, il avait transformé un centre moyen de Diogo Dalot en un véritable bijou. Parfaitement équilibré, le Mancunien avait pris à revers Jordan Pickford.

LE CISEAU EXCEPTIONNEL DE GARNACHO 😱🔥 Le but de l'année en Premier League ❓#EVEMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/XrkPgaX89a — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2023

Parmi ses concurrents, on retrouvait Hassan Al Haydos (Qatar), Terry Antonis (Melbourne City), Yassine Benzia (Algérie), Walter Bou (Lanus), Michaell Chirinos (Honduras), Federico Dimarco (Inter Milan), Mohammed Kudus (West Ham), Denis Omedi (Kitara), Paul Onuachu (Trabzonspor) et Jaden Philogene (Hull City) pour une multitude de bangers.

Ce titre va peut-être mettre un peu de baume au cœur d’Alejandro Garnacho, qui se trouve actuellement dans une impasse, à 20 ans. Boudé par son nouvel entraîneur Rúben Amorim lors du derby de Manchester remporté par les Red Devils, l’Argentin pourrait être poussé vers la sortie.

Il sait au moins quoi mettre sur son CV.

