Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

City toujours dans la tourmente

Manchester City, ultra-dominateur sur la scène nationale ces dernières années, traverse actuellement une période délicate. Malgré un début de championnat solide, les Skyblues connaissent une série de contre-performances qui les relèguent à la 4e place en Premier League, à 8 points du leader. Après quatre défaites consécutives face à Bournemouth, Brighton, Tottenham et Liverpool, ils ont brièvement réagi avec une victoire contre Nottingham Forest (3-0). Toutefois, le match nul contre Crystal Palace (2-2) et la récente défaite face à la Juventus (2-0) en Ligue des champions ont confirmé leurs difficultés actuelles.

United ne fait pas mieux

Manchester United traverse une saison encore plus compliquée, loin des attentes placées en eux. Actuellement 13es de Premier League avec seulement 19 points en 15 matchs, les Red Devils peinent à trouver de la régularité. Les mauvais résultats ont conduit au licenciement d’Erik ten Hag fin octobre, et son successeur Rúben Amorim a connu des débuts contrastés : après un nul contre Ipswich (1-1) et une victoire éclatante face à Everton (4-0), l’équipe est retombée dans ses travers avec des défaites contre Arsenal (2-0) et Nottingham Forest (2-3) à domicile. Une éclaircie est venue cette semaine avec une victoire en Ligue Europa contre Plzeň (1-2), permettant à United de se hisser dans le top 8 de la compétition mais ce fut une nouvelle fois très dur.

Du beau monde sur la pelouse

Les Citizens, portés par l’inévitable Erling Haaland (13 buts en Premier League), s’appuient également sur Kevin De Bruyne (2 buts, 2 passes) pour mener l’offensive. Du côté de Manchester United, on souffre justement en défense, à l’image de la nouvelle bévue d’Onana jeudi.

Les compositions probables pour ce Manchester City – Manchester United :

City : Ederson – Gvardiol, Dias, Walker – Savinho, Silva, Gündoğan, Doku – De Bruyne, Foden – Haaland.

United : Onana – Yoro, De Ligt, Martinez – Diallo, Mainoo, Ugarte, Dalot – Fernandes, Hojlund, Rashford.

City se réveille face à United ?

Malgré un passage à vide préoccupant, Manchester City semble sur le point de redresser la barre. Les Citizens conservent les ingrédients pour inverser la tendance, en témoigne ce sursaut contre Nottingham Forest (3-0). Leur attaquant Haaland, auteur de 13 buts en Premier League, il reste l’arme principale d’un collectif encore capable de briller. Soutenu par un De Bruyne en quête de rythme, Haaland a retrouvé le chemin des filets récemment et pourrait porter l’équipe dans ce moment critique. L’équipe dirigée par Pep Guardiola aime ce derby, comme le montrent ses six victoires sur les dix dernières confrontations face à Manchester United. Face à des Red Devils encore plus en grande difficulté, Manchester City pourrait retrouver l’élan nécessaire pour confirmer son statut de favori.

