Le Milan voudrait piocher chez les deux Manchester

Milan veut définitivement se mettre au british.

Avoir Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek et Tammy Abraham ne suffit vraisemblablement pas aux dirigeants milanais, qui aimeraient cet hiver agrandir la colonie anglaise en Lombardie. Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, Milan souhaiterait enrôler deux joueurs sur le départ de Manchester : Marcus Rashford, qui a publiquement exprimé ses envies de partir de Manchester United, et Kyle Walker, qui veut découvrir l’étranger après plus de sept ans à Manchester City. Sur Rashford, Zlatan Ibrahimović, aujourd’hui dirigeant rossonero, a dit ceci avant le match contre Cagliari : « J’ai joué avec lui quand il était jeune et qu’il était déjà fort. Aujourd’hui, c’est un homme plus mûr, il a fait de grandes choses à Manchester United. Il peut jouer à gauche, à droite et au milieu : il fait la différence à tous les postes. »

Un Français aussi pisté

Actuel huitième de Serie A, Milan est très loin de ses ambitions et du haut de tableau (à seize longueurs de Naples, premier) et voudrait aussi renforcer son entrejeu, en plus de sa défense et de son attaque. Pour cela, un nom aurait été coché, selon Sky Italia : celui du Français Lucas Gourna-Douath, milieu de terrain de Salzbourg. Formé à Saint-Étienne, le Francilien avait rejoint l’Autriche à l’été 2022 pour quinze millions d’euros. Et pourrait coûter encore plus cher au Milan.

En plus de l’anglais, ça pourrait donc parler français au milieu avec Youssouf Fofana.

Guardiola confirme les envies de départ de Walker