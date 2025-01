Pep Guardiola ne sait pas si Kyle Walker rejouera pour Manchester City

Kyle veut prendre ses cliques et ses claques.

Walker a demandé à Manchester City de lui laisser explorer l’option d’un départ à l’étranger. Depuis, son avenir reste en suspens, et son nom a disparu de la feuille de match. Samedi dernier, lors du carton 8-0 contre Salford en FA Cup, Walker était aux abonnés absents. Et à 34 ans, le capitaine des Sky Blues n’est pas certain de refouler la pelouse sous le maillot bleu ciel selon le Guardian.

Kyle Walker’s trophy list with Man City is incredible 🤩 🏆 6x Premier League 🏆 4x Carabao Cup 🏆 1x Champions League 🏆 2x FA Cup 🏆 1x UEFA Super Cup 🏆 2x Community Shield 🏆 1x FIFA Club World Cup pic.twitter.com/YPx69H08pn — ESPN UK (@ESPNUK) January 12, 2025

Pep reste vague

Interrogé si Kyle Walker rejouera, Pep Guardiola ne s’est pas mouillé : « Je ne sais pas. Ça dépend de la manière dont il s’entraîne. Ça dépend de lui. Le mercato se terminera quand il se terminera, et je ne sais pas ce qui va se passer. » Mais Walker a encore des jambes, si on en croit son coach. « C’est un joueur incroyable avec des capacités physiques incroyables. Quand il est concentré, il est inarrêtable en tant qu’arrière droit. C’est un joueur de classe mondiale. En restant en forme, il peut jouer encore une, deux, trois ou quatre années comme pro », assure Guardiola. Avant d’ajouter : « Je n’ai jamais vu un joueur avec ces conditions physiques dans ma carrière. Mais s’il veut explorer [des options], c’est à lui de décider, pas à moi. Ce n’est pas ma décision. »

