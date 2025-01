Kai Havertz rate un tir au but, sa femme est harcelée

La fameuse « énergie masculine » demandée par Zuckerberg.

Arsenal a été éliminé de la FA Cup ce dimanche face à Manchester United après un tir au but manqué par Kai Havertz lors de la séance finale. À la suite de ce raté, quelques supporters des Gunners s’en sont pris à sa femme. Sophia Havertz, qui avait annoncé sa grossesse publiquement en novembre dernier, a reçu une vague de messages menaçants visant elle et son futur bébé sur ses réseaux sociaux.

En story Instagram, elle a partagé deux des messages qu’elle a reçus : « J’espère que tu feras une fausse couche », pour le premier, et « Je vais venir dans ta maison et tuer ton bébé, je ne rigole pas, juste attends », pour le second. La femme de l’attaquant, choquée par ces propos, semblait avoir du mal à trouver les mots pour qualifier ces termes scandaleux : « Je ne suis même pas sûre de savoir quoi dire, mais s’il vous plaît, les gars, soyez plus respectueux », a-t-elle communiqué sur Instagram. La bêtise humaine n’a décidément aucune limite.

Soutien à la famille Havertz.

