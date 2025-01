FA Cup : United réussit un braquage à l’Emirates

Arsenal 1-1 (3-5 TAB) Manchester United

Buts : Gabriel (63e) pour les Gunners // B. Fernandes (52e) pour les Red Devils

Expulsion : Dalot (61e) pour les Red Devils

Tirs au but réussis : Ødegaard, Rice & Partey pour les Gunners // B. Fernandes, A. Diallo, Yoro, L. Martínez & Zirkzee pour les Red Devils

Tir au but manqué : Havertz pour les Gunners

Sale semaine pour Arsenal.

Dominé et en infériorité numérique, ce dimanche à l’Emirates Stadium, Manchester United a tout de même emmené Arsenal aux tirs au but, avant d’en sortir vainqueur au bénéfice d’un manqué de Kai Havertz (1-1, 3-5 TAB). MU sera au rendez-vous des 16es de finale de la FA Cup, au contraire de l’équipe d’Arteta, déjà aux portes de l’élimination en League Cup après sa défaite en demi-finales allers, mercredi contre Newcastle, là aussi à domicile (0-2).

Ce sont les Red Devils qui ont marqué les premiers, en seconde période, sur un contre mené par Alejandro Garnacho et brillamment conclu par Bruno Fernandes (52e). Seulement, moins de dix minutes plus tard, Diogo Dalot a fait le con et quitté ses partenaires après une deuxième biscotte (61e), puis Gabriel a puni les visiteurs dans la foulée, d’une belle reprise (63e). Remplaçant d’Andre Onana en Premier League mais titulaire en coupes, Altay Bayındır a brillé par la suite, repoussant notamment un penalty de Martin Ødegaard (72e). Et les Londoniens n’ont jamais réussi à faire sauter le verrou.

Mais tout ça, personne ne l’a vu, puisque la Cup n’a… pas de diffuseur en France, à l’heure actuelle.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber (Partey, 100e), Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly (Trossard, 90e) – Ødegaard, Jorginho (Tierney, 113e), Merino (Rice, 73e) – G. Jesus (Sterling, 40e), Havertz, Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

MU (3-4-2-1) : Bayındır – De Ligt, Maguire (Yoro, 104e), L. Martínez – Mazraoui, Ugarte (Malacia, 90e), Mainoo (Collyer, 81e), Dalot – Garnacho (A. Diallo, 80e), B. Fernandes – Højlund (Zirkzee, 81e). Entraîneur : Rúben Amorim.

