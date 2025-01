Le but de la tête le plus bas de l'histoire du football marqué par Millwall ?

Il a mis la tête là où d’autres … On la connaît celle-là.

Millwall renforce encore un peu plus sa légende d’équipe moche. Mais cette fois-ci, ce n’est pas par une baston ou un groupe de skinheads. Non, c’est bien mieux que ça : le club de la banlieue sud de Londres verra le quatrième tour de la FA Cup après avoir étrillé Dagenham & Redbridge, grâce à un but de la tête marqué de très très (très) bas. Pour ouvrir le score, le Serbe Mihailo Ivanović s’est littéralement jeté au sol à quelques mètres du but.

Face à une équipe de D5, le club de Championship a ensuite déroulé. Il affrontera Leeds au prochain tour.

Millwall are leading in their FA Cup 3rd round via a headed goal on the floor😂😂😂 pic.twitter.com/3kGza8zjJN — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) January 13, 2025

Un lézard n’aurait pas fait aussi bien.

