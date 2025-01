Aussi violent qu’Alpha 5.20.

Après l’élimination d’Arsenal en FA Cup contre Manchester United, Kai Havertz et sa femme enceinte, Sophia, ont été la cible d’abus en ligne, incluant des menaces contre leur enfant à naître. Sa compagne a partagé des captures d’écran, qualifiant ces messages de « choquants ».

« Le football ne peut pas tolérer ce genre de cynisme »

Interrogé en conférence de presse, Arteta a dénoncé ces comportements : « C’est incroyable. Nous devons vraiment agir. Accepter cela a des conséquences terribles. Le football ne peut pas tolérer ce genre de cynisme. ll n’y a pas d’autre industrie comme celle-ci. Quand nous avons joué contre Ipswich le 27 décembre, nous avons gagné 1-0, et Havertz a marqué. Tout le stade chantait alors le “Waka, Waka” (son chant). C’était il y a 20 jours. Où est la perspective ? »

Il a aussi pointé la responsabilité collective : « Tout le monde est responsable, médias compris. Il y a des limites qui doivent être respectées. » Arsenal, en partenariat avec Signify depuis 2021, enquête pour identifier les auteurs et a signalé à son partenaire ces insultes. En 2023, 18 membres du club avaient déjà été bannis pour des abus similaires. Arteta a salué le soutien du club envers Havertz : « Plus il est soutenu, mieux c’est. On a vu comment, avec de l’appui, il est devenu l’un des meilleurs numéros 9 d’Europe. »

On peut le soutenir sans mentir.

