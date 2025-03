Absent depuis 2024, Bukayo Saka est de retour !

Trois mois après, il est de retour.

Pouce en l’air, sourire aux lèvres et surtout sur la pelouse, Bukayo Saka is back ! Absent depuis fin décembre après être sorti prématurément contre Crystal Palace pour une blessure aux ischio-jambiers, l’ailier d’Arsenal est de retour à l’entraînement. Pour le plus grand plaisir de Mikel Arteta.

Dans le groupe dès mardi prochain?

Après 19 rencontres manquées, le joueur de 23 ans devrait être présent pour le prochain match des Gunners, mardi prochain contre Fulham en Premier League, selon la BBC. L’Anglais vient en aide à une attaque orpheline de Gabriel Jesus et Kai Havertz, blessés depuis des semaines. Mikel Arteta a dû innover pour répondre au manque de tranchant de son attaque, en replaçant son compatriote Mikel Merino sur le front de l’attaque. Du bricolage.

Et c’est surtout sa disponibilité pour le palpitant quart de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, le 8 et 16 avril, qui ravit les supporters d’Arsenal. Avec ses 9 buts et 13 passes décisives avant son absence, la défense madrilène aura un adversaire de taille à contenir.

Reste à voir si les coéquipiers de William Saliba suivront les traces de leurs homologues féminines.

