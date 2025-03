Arsenal lance son émission de rencontres amoureuses

And this is How I met your Gunner !

Le club d’Arsenal a annoncé sur son site internet le début de la production de son dating show. Le concept ? Réaliser une émission où deux personnes, toutes les deux fans des Gunners, ont un rencard à l’aveugle lors d’un match d’Arsenal. Les Londoniens veulent « célébrer la façon dont un amour partagé pour le football peut s’avérer être un catalyseur pour une romance plus profonde », écrivent-ils dans une phrase probablement rédigée par une IA.

Pour participer, il suffit d’avoir 18 ans et d’être célibataire. Il faudra cependant remplir un formulaire où vous êtes invités à renseigner votre orientation sexuelle, votre ethnicité, vos réseaux sociaux ou même la taille préférentielle de votre potentiel futur partenaire. À défaut d’être champions d’Angleterre, ils se transforment en Cupidon…

Trop tard pour nous : on est déjà tombés amoureux de Robert Pirès du côté de Highbury…

