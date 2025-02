→ Parce qu’Arsenal a déjà fait la meilleure remontada de l’histoire de la Premier League

L’arrivée d’Arsène Wenger en septembre 1996 a permis à Arsenal de retrouver les sommets du championnat anglais. Depuis leur titre en 1991, c’est l’inconstance qui régnait alors dans le nord de Londres. La dixième place en 1992 ou la douzième place en 1995 illustrent les difficultés rencontrées par les Gunners. Mais un homme providentiel venu du Japon a offert un titre de champion d’Angleterre dès sa première saison complète à la tête de l’équipe. Pourtant, personne n’aurait misé sur Arsenal vainqueur à la mi-saison 1997-1998. Les coéquipiers de Patrick Vieira étaient sixièmes du championnat au terme de la phase aller. Mais une incroyable deuxième partie de saison avec trois nuls et surtout treize victoires a fait passer les Canonniers de la sixième place à celle de champions d’Angleterre. Aujourd’hui, un homme providentiel venu de Manchester City a redoré le blason d’Arsenal après l’inconstance des années 2010. Il ne manque qu’à Mikel Arteta de reproduire la série de dix victoires d’affilée menée par son prédécesseur. En tout cas, lui y croit.

<iframe loading="lazy" title="Arsenal vs Everton | 4-0 | 1997/98 [HQ]" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CYRW3XplX-0?start=1491&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Parce que Liverpool n’a jamais gagné de « vraie » Premier League

Avec ses 19 titres de champion d’Angleterre, Liverpool est le deuxième club le plus titré du Royaume. Pourtant, les Reds n’ont qu’une Premier League dans leur armoire à trophées. Et oui, la Premier League est née seulement en 1992. Depuis cette date, Liverpool n’a remporté qu’une seule fois la compétition lors de la saison 2019-2020. Si vous avez une très mauvaise mémoire, vous avez peut-être oublié que la pandémie de Covid-19 a interrompu la Premier League. Contrairement à la Ligue 1, les Anglais ont fini leur saison entre le 19 juin et le 26 juillet dans des stades vides. Sachant que le huis clos, ce n’est pas le vrai football, pouvons-nous considérer qu’une Premier League à huis clos soit une vraie Premier League ?

→ Parce que Nicolas Jover

C’est sans doute l’entraîneur de coups de pied arrêté le plus connu de l’histoire du football. Et certainement le seul autant acclamé par ses supporters. À l’instar de son homonyme Nicolas Flamel dans la saga Harry Potter, Nicolas Jover est un vrai magicien qui a fait des coups de pied arrêtés une arme de destruction massive dans le nord de Londres. Avant son arrivée au club à l’été 2021, Arsenal était la pire équipe ex-aequo en termes de buts marqués sur coups de pied arrêtés. Depuis le début de la saison 2023-2024, c’est l’équipe qui en a marqué le plus. Grâce à de nombreuses combinaisons, il a fait du défenseur central Gabriel Magalhães le sixième meilleur buteur des Gunners cette saison avec cinq buts. Donc, même si l’infirmerie est remplie d’attaquants, les buts continueront de tomber sur coups de pied arrêtés.

16 - Arsenal scored 16 Premier League goals from corners in 2024, their most ever in a single year. Jover. pic.twitter.com/qhU1IFYEJh — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2024

→ Parce que le fantôme de Steven Gerrard hante Liverpool

27 avril 2014 : Liverpool, leader du championnat, reçoit le Chelsea de Mourinho pour la 36ᵉ journée. Une victoire des Reds est presque synonyme de sacre de champion. Steven Gerrard rêve de remporter enfin le titre le plus convoité du royaume. Mais comme un symbole, le capitaine emblématique glisse, perd le ballon et voit Demba Ba crucifier son équipe. Manchester City remporte le championnat et Stevie G finira sa carrière sans aucun titre de Premier League. Devinez quelle équipe Liverpool reçoit pour la 36ᵉ journée cette saison ? Arsenal. Préparez-vous donc à voir Ethan Nwaneri climatiser Anfield après une glissade de Virgil van Dijk le 10 mai prochain.

<iframe loading="lazy" title="Gerrard's SLIP leads to Demba Ba goal" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-1BkuMhbWEg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Parce qu’Arsène Wenger va changer les règles du jeu

Enfin, c’est une raison indéniable qui va sceller le destin glorieux d’Arsenal. Il se dit qu’Arsène Wenger va changer le règlement du football en y introduisant de nouvelles règles. Après avoir proposé de jouer certaines touches au pied, l’Alsacien va utiliser le 49.3 pour faire passer les propositions suivantes. Chaque but sur coup de pied arrêté compte double. Si un joueur dépasse les quarante-cinq implications dans un but (Salah en est à 41 rien qu’en PL, NDLR), il ne peut plus jouer de la saison. Lors des cinq dernières journées, les joueurs de l’équipe leader du championnat ne peuvent marquer que du mauvais pied. Darwin Núñez doit être titulaire à chaque match. Arsenal peut jouer avec 12 joueurs. Favoritisme ? Non, c’est juste pour rendre le football plus divertissant.

