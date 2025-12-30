Enfin, la vérité au grand jour !

C’était il y a plus de huit ans. Donald Trump commençait à faire des siennes, Emmanuel Macron s’installait tout juste à l’Élysée et Paul Pogba était encore le joueur le plus cher de l’histoire. Ce 23 juillet 2017, alors que les rumeurs d’un transfert de Neymar à Paris battent leur plein, Gerard Piqué rendait tout le monde dingue en publiant une photo avec le Brésilien accompagnée des mots « se queda » (« il reste », en VF). Quelques jours plus tard, Neymar atterrissait pourtant dans la capitale française.

« Nous savions déjà que Neymar allait partir »

Depuis, la promesse sans lendemain de l’ancien international espagnole est rentrée dans les annales. À l’occasion d’un entretien accordé au média espagnol Post United, l’ancien joueur du Barça (2016-2019) Denis Suárez a révélé les coulisses du fameux tweet.

« Sur la photo du se queda, nous savions déjà que Neymar allait partir. On a commencé à dire à Piqué qu’il n’avait pas le courage de la poster… et il l’a publiée », a raconté l’actuel milieu de terrain d’Alavés. À en croire Piqué, la plaisanterie n’avait pas été du goût de l’international brésilien : « Il était en colère contre moi pendant un certain temps », affirmait le défenseur du Barça pendant ce bouillant été 2017.

Qu’il lui garde quand même une petite place pour la Kings League.

