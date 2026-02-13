S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?

EA
Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?

Roberto De Zerbi, c’était peut-être trop tôt, mais un autre ancien de l’OM est dispo. Selon Sky Sport, Igor Tudor aurait un accord verbal avec Tottenham. L’entraîneur croate devrait donc bientôt occuper le banc du club de Londres, laissé vide par le départ de Thomas Frank cette semaine. Est-ce un choix judicieux ? On demandera son avis à Ange Postecoglou, pour qui « Tottenham n’est pas un grand club ».

Tottenham n’a que quatre points d’avance sur la zone rouge

Passé par l’Olympique de Marseille, la Lazio et la Juventus de Turin, Igor Tudor pourrait donc découvrir la Premier League avec un sacré challenge : sauver la saison des Spurs.

Actuellement 16e de Premier League à quatre points de la zone rouge, Tottenham peut encore espérer un beau parcours en Ligue des champions. Première échéance : le derby du nord de Londres contre Arsenal, le 22 février.

Il a une bonne semaine pour s’inspirer de Brentford.

Rüdiger de retour en Premier League ?

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!