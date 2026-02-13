Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?

Roberto De Zerbi, c’était peut-être trop tôt, mais un autre ancien de l’OM est dispo. Selon Sky Sport, Igor Tudor aurait un accord verbal avec Tottenham. L’entraîneur croate devrait donc bientôt occuper le banc du club de Londres, laissé vide par le départ de Thomas Frank cette semaine. Est-ce un choix judicieux ? On demandera son avis à Ange Postecoglou, pour qui « Tottenham n’est pas un grand club ».

Igor Tudor verbally agrees deal with @SpursOfficial to become new coach with an initial contract until June. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 13, 2026

Tottenham n’a que quatre points d’avance sur la zone rouge

Passé par l’Olympique de Marseille, la Lazio et la Juventus de Turin, Igor Tudor pourrait donc découvrir la Premier League avec un sacré challenge : sauver la saison des Spurs.

Actuellement 16e de Premier League à quatre points de la zone rouge, Tottenham peut encore espérer un beau parcours en Ligue des champions. Première échéance : le derby du nord de Londres contre Arsenal, le 22 février.

Il a une bonne semaine pour s’inspirer de Brentford.

