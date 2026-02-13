S’abonner au mag
Bruno Genesio tente des choses pour réveiller l’attaque du LOSC

SW
Bruno Genesio tente des choses pour réveiller l’attaque du LOSC

Un vendredi 13 à la hauteur de la poisse lilloise. Bruno Genesio s’apprête à devoir composer sans neuf de ses joueurs. Si Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Osame Sahraoui, Hamzane Igamane, Thomas Meunier, Ethan Mbappé et Noah Edjouma occupent l’infirmerie, Nathan Ngoy et Aïssa Mandi seront également absents, suspendus.

La jeune recrue venue de Toulouse a ressenti une gêne à l’ischio-jambier à l’entraînement ce jeudi. En revanche, Nabil Bentaleb est de retour dans le groupe.

Le Lyonnais de naissance s’est exprimé au sujet de la charnière centrale Alexsandro et Chancel Mbemba qui devrait être alignée. « Chancel va bien même s’il n’a pas eu de coupure entre son retour de la CAN et la reprise de l’entraînement, explique le coach du LOSC. Je vais essayer de trouver des plages pour lui. […]Alex avance et progresse, mais c’est un chemin normal après une blessure d’avoir des hauts et des bas. »

De l’innovation en attaque

Interrogé sur ce qui a été travaillé pour remédier au manque d’efficacité de son attaque, le tacticien des Dogues a révélé plusieurs méthodes essayées. « On a aussi mis des situations en place cette semaine pour permettre la réussite de nos joueurs offensifs, développe-t-il. Ce qui est important c’est qu’à chaque match, on se crée 4-5 voire plus d’occasions très nettes. Je serais très inquiet si on ne marquait pas et si les seules occasions qu’on pourraient avoir seraient un tir de 45 mètres […] On a travaillé sur des situations de jeu et sur des exercices un peu plus analytiques. Mais je veux qu’ils continuent de tenter.  »

Touché, mais pas coulé.

Bruno Genesio inquiet du niveau offensif de Lille

SW

