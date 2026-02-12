Des installations du FC Barcelone en péril à cause de la tempête Nils

Le Barça a un peu trop le vent en poupe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête Nils a violemment touché la Catalogne, n’épargnant pas les infrastructures de la ville. Par conséquent, Mundo Deportivo rapporte que les écoles ainsi que les centres de santé ont fermé, et il a été recommandé d’éviter les déplacements.

Le centre d’entraînement des Blaugrana touché

Plusieurs sites ont subi quelques dégâts, dont la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Selon plusieurs médias espagnols et catalans, un mur s’est effondré au centre d’entraînement du FC Barcelone. Aucun blessé n’est à déplorer. Un glissement de terrain s’est produit aux abords des installations du club catalan.

Mundo Deportivo confirme que les vents ont balayé le mur et la clôture bordant les installations du club, touchant partiellement le terrain d’entraînement de l’équipe première féminine.

‼️𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | El Barça, afectado por el temporal 🚧Varios desperfectos e incidencias en en la Ciutat Esportiva tras los fuertes vientos 📽️ @Jordigil pic.twitter.com/AsHeN4aexF — Diario SPORT (@sport) February 12, 2026

En espérant que le vent tourne rapidement.

