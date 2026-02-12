S’abonner au mag
Des installations du FC Barcelone en péril à cause de la tempête Nils

Le Barça a un peu trop le vent en poupe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête Nils a violemment touché la Catalogne, n’épargnant pas les infrastructures de la ville. Par conséquent, Mundo Deportivo rapporte que les écoles ainsi que les centres de santé ont fermé, et il a été recommandé d’éviter les déplacements.

Le centre d’entraînement des Blaugrana touché

Plusieurs sites ont subi quelques dégâts, dont la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Selon plusieurs médias espagnols et catalans, un mur s’est effondré au centre d’entraînement du FC Barcelone. Aucun blessé n’est à déplorer. Un glissement de terrain s’est produit aux abords des installations du club catalan.

Mundo Deportivo confirme que les vents ont balayé le mur et la clôture bordant les installations du club, touchant partiellement le terrain d’entraînement de l’équipe première féminine.

En espérant que le vent tourne rapidement.

Hansi Flick sait comment s'y prendre pour donner de l'amour à ses joueurs

