Le PSG convoqué par la commission de discipline de la LFP le 18 février

« Paris contre le racisme » mais rattrapé par la patrouille pour homophobie. Animé sur le terrain après que le PSG a infligé le pire score de l’histoire des Classiques à son rival marseillais (5-0), c’est également du côté des tribunes qu’il fallait se tourner dimanche soir. Les banderoles sorties et les chants entonnés lors du match ont poussé la commission de discipline de la LFP à convoquer le club parisien ce mercredi 18 février.

Une interruption de la rencontre de quelques instants

Plusieurs banderoles et chants jugés discriminatoires ont été vus ou entendus tout au long de la rencontre, le match avait par ailleurs été interrompu quelques instants. À la fin du temps réglementaire, plusieurs personnalités politiques avaient dénoncé le caractère homophobe des banderoles, à l’instar d’Aurore Bergé, ministre déléguée à la lutte contre les discriminations ou d’Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris. De son côté, la députée écologiste Danielle Simonnet a indiqué avoir fait un signalement au procureur de la République de Paris en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale. La LFP de son côté a donc ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du club parisien. Selon le délibéré de la commission, les sanctions peuvent aller d’une simple amende à une fermeture partielle de tribune.

