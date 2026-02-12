S’abonner au mag
La FIFA vole au secours de Bein Sports

Que de controverses. L’attribution des droits télévisés de la Coupe du monde 2026 à Bein Sports connaît un accueil délicat. Alors que Ligue 1+ s’était positionné et qu’un contrat avait été rédigé pour diffuser la compétition, c’est finalement Bein Media Group qui a raflé la mise pour près de 20 millions d’euros. Cette acquisition n’a pas manqué de froisser le patron de Ligue 1+ Nicolas de Tavernost, qui a annoncé vouloir déposer sa démission ce mercredi.

Selon les informations de L’Équipe, une source de la FIFA estime que les négociations se sont déroulées normalement. « Bein Sports est un partenaire historique sur plusieurs territoires, et la FIFA entretient une relation de longue date avec cette chaîne, justifie-t-elle. Bein Sports est un partenaire et distributeur de confiance, et cette décision a été prise sur le plan purement commercial, l’offre la plus avantageuse ayant été retenue, tant financièrement que pour la diffusion de plusieurs tournois FIFA. »

Nasser al-Khelaïfi absent des négociations

Cette même source confirme également que Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, n’a jamais dit un seul mot dans cette affaire. Tout se serait joué entre la FIFA et Yousel Al-Obaidly, le président de Bein Sports France.

« Nasser al-Khelaïfi n’a absolument pas été impliqué, explique-t-elle. Comme toujours, toutes les interactions se sont faites avec Yousef Al-Obaidly. La FIFA n’a jamais signé d’accord avec la Ligue 1+ et cela n’a jamais été annoncé. Tout ce bruit médiatique en France nous laisse perplexes, car il s’agissait d’une procédure standard d’acquisition de droits médias qui s’est déroulée avec succès.  »

Et c’est la Ligue 1 qui trinque.

