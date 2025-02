Les joueurs de Liverpool sont-ils vraiment prêts à être sacrés champions d'Angleterre ?

Fucking stress.

Ce n’est pas prendre un énorme risque que d’annoncer Liverpool champion d’Angleterre cette saison. Lancés pleine balle depuis le début de saison, les Reds trônent en effet sereinement au sommet de la Premier League, sans trop de faux-pas. Pourtant, le stress de fin de saison pourrait bien leur jouer des tours, comme l’a balancé leur capitaine, Virgil van Dijk, dans des propos rapportés par le Daily Mail : « Oui, cette course au titre a de quoi nous rendre anxieux. C’est une réaction humaine, qu’il faut apprendre à gérer. »

Désireux d’en finir au plus vite, le Néerlandais a ainsi ajouté que le titre se jouerait surtout à Anfield, au point de compter le nombre de matchs restants à domicile : « Combien de matchs nous reste-il à la maison ? Sept sur onze ? Il faut donc s’assurer que tous ces matchs soient une réussite. Et c’est pour cela que je demande aux supporters de faire autant de bruit que possible. Je veux qu’Anfield devienne un lieu de cauchemar pour nos adversaires. » Pour mettre un terme à cette anxiété, Liverpool commencera par la réception de Newcastle ce mercredi soir.

Décidément, l’effet « glissade de Steven Gerrard » est toujours aussi tenace.

Le record dont Trent Alexander-Arnold aurait pu se passer