Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de cette CAN 2025

LB
Les deux derniers billets ont été attribués.

Alors qu’on connaissait avant ce mardi soir 14 des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, les deux premiers matchs de la soirée ont rendu leur verdict. Après leur match nul (1-1), la Tunisie et la Tanzanie ont composté leur ticket pour la suite de la compétition. Les Aigles de Carthage comme deuxièmes de leur groupe, tandis que les Taifa Stars se sont hissés parmi les meilleurs troisièmes de la compétition.

En revanche les derniers matchs qui se joueront ce mardi soir entre les équipes du Groupe D et ce mercredi entre celles du Groupe E et F détermineront le classement définitif entre les différentes formations et les affiches de ces huitièmes de finale.

Début des hostilités samedi 3 janvier.

La Tunisie s'envole vers les huitièmes de finale, qualification historique pour la Tanzanie

LB

