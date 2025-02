Arne Slot dézingue Darwin Núñez

Les termes.

Suite au nul frustrant face à Aston Villa mercredi (2-2), Arne Slot n’a pas été tendre avec son attaquant Darwin Núñez. En conférence de presse, l’entraîneur de Liverpool a condamné l’attitude de l’avant-centre uruguayen : « Il peut rater une occasion, mais il ne doit pas manquer d’effort. Un attaquant, un numéro 9, ne doit jamais ralentir son travail, a soufflé le technicien néerlandais. Ce n’est pas le Darwin habituel qui se donne à fond pour aider l’équipe. Je préfère qu’il marque, mais ce n’est pas une question de chance, c’est une question de travail. »

"It's not about the chance, it's about the 20 minutes afterwards" 🗣️

Arne Slot says Darwin Nunez was 'too disappointed' following his miss against Aston Villa last night 🔴pic.twitter.com/nFuosx42hU

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 20, 2025