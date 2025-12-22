Liverpool craint le pire pour Alexander Isak

Grande inquiétude autour du Suédois.

Selon les médias anglais, le Liverpool FC craint une fracture de la jambe pour son attaquant Alexander Isak, ce qui entraînerait une absence de plusieurs mois. Toutefois, les résultats de l’IRM ne sont pas encore connus.

Le joueur de 26 ans avait pourtant mis les Reds sur la voie de la victoire samedi lors du succès 2-1 à l’extérieur contre Tottenham en ouvrant le score (1-0). Mais au lieu de célébrer, l’attaquant s’est tordu de douleur sur la pelouse. Il est rapidement apparu clairement qu’il devait être remplacé. Une situation d’autant plus amère que le Suédois venait tout juste d’entrer en jeu à la mi-temps.

Une saison déjà à oublier

Jusqu’à présent, Isak semble poursuivi par la malchance à Liverpool. En effet, ses prestations n’ont pas été à la hauteur, notamment au regard des 144 millions d’euros dépensés pour son transfert. Samedi contre les Spurs, le Suédois n’a inscrit que son deuxième but de la saison en Premier League.

Sa blessure survenue ce jour-là est donc particulièrement douloureuse. D’autant plus que son concurrent français Hugo Ekitiké a marqué, seulement dix minutes après le but d’Isak, son huitième but de la saison. Il est donc clair que chaque match manqué par Isak offre à Ekitiké l’occasion de consolider son rôle de numéro un à la pointe de l’attaque de Liverpool.

Le meilleur espoir d’Isak : un diagnostic plus rassurant sous le sapin de Noël.

Liverpool enfonce Tottenham dans la crise