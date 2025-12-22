S’abonner au mag
  • Premier League
  • J17
  • Tottenham-Liverpool (1-2)

Liverpool craint le pire pour Alexander Isak

JE
Liverpool craint le pire pour Alexander Isak

Grande inquiétude autour du Suédois.

Selon les médias anglais, le Liverpool FC craint une fracture de la jambe pour son attaquant Alexander Isak, ce qui entraînerait une absence de plusieurs mois. Toutefois, les résultats de l’IRM ne sont pas encore connus.

Le joueur de 26 ans avait pourtant mis les Reds sur la voie de la victoire samedi lors du succès 2-1 à l’extérieur contre Tottenham en ouvrant le score (1-0). Mais au lieu de célébrer, l’attaquant s’est tordu de douleur sur la pelouse. Il est rapidement apparu clairement qu’il devait être remplacé. Une situation d’autant plus amère que le Suédois venait tout juste d’entrer en jeu à la mi-temps.

Une saison déjà à oublier

Jusqu’à présent, Isak semble poursuivi par la malchance à Liverpool. En effet, ses prestations n’ont pas été à la hauteur, notamment au regard des 144 millions d’euros dépensés pour son transfert. Samedi contre les Spurs, le Suédois n’a inscrit que son deuxième but de la saison en Premier League.

Sa blessure survenue ce jour-là est donc particulièrement douloureuse. D’autant plus que son concurrent français Hugo Ekitiké a marqué, seulement dix minutes après le but d’Isak, son huitième but de la saison. Il est donc clair que chaque match manqué par Isak offre à Ekitiké l’occasion de consolider son rôle de numéro un à la pointe de l’attaque de Liverpool.

Le meilleur espoir d’Isak : un diagnostic plus rassurant sous le sapin de Noël.

Liverpool enfonce Tottenham dans la crise

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Maroc-Comores (2-0)
Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!