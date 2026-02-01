Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté

Un but, de l’émotion et des larmes. Le retour d’Ibrahima Konaté avec Liverpool lors de la victoire des Reds contre Newcastle à l’occasion de la 24e journée de Premier League a fait du bruit, dans le bon sens du terme. D’autant que le défenseur, qui a perdu son père quelques jours plus tôt, aurait dû s’absenter plus longtemps selon Arne Slot (qui a parlé d’un « match exceptionnel »).

"Ibou said he wanted to come back earlier than planned and help the team, that's what he did today" ❤️ Arne Slot shows his support to Ibrahima Konaté 🙌 pic.twitter.com/snYd1ottdM — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 31, 2026

« Il a traversé deux semaines très difficiles et il prévoyait de revenir pour la fin de la semaine, ce qui l’aurait empêché de jouer ce match. Mais quand il a vu nos problèmes défensifs, il m’a appelé en début de semaine et m’a dit : “Je veux revenir pour aider l’équipe contre Newcastle” », a ainsi dévoilé l’entraîneur de l’arrière central, en zone mixte. Les bienfaits du sport…

