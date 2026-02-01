S’abonner au mag
  • Premier League
  • J24
  • Liverpool-Newcastle (1-4)

Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté

FC
Partager
229
Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté

Un but, de l’émotion et des larmes. Le retour d’Ibrahima Konaté avec Liverpool lors de la victoire des Reds contre Newcastle à l’occasion de la 24e journée de Premier League a fait du bruit, dans le bon sens du terme. D’autant que le défenseur, qui a perdu son père quelques jours plus tôt, aurait dû s’absenter plus longtemps selon Arne Slot (qui a parlé d’un « match exceptionnel »).

« Il a traversé deux semaines très difficiles et il prévoyait de revenir pour la fin de la semaine, ce qui l’aurait empêché de jouer ce match. Mais quand il a vu nos problèmes défensifs, il m’a appelé en début de semaine et m’a dit : “Je veux revenir pour aider l’équipe contre Newcastle” », a ainsi dévoilé l’entraîneur de l’arrière central, en zone mixte. Les bienfaits du sport…

Le doublé éclair et salvateur signé Hugo Ekitiké

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
194

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!