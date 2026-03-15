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Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison
La première place va vous étonner. Auteur d’un nouveau but face à Lille ce dimanche soir, Esteban Lepaul est devenu le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats, derrière Kylian Mbappé.
🇫🇷 Esteban Lepaul (14 réalisations) est le 2e meilleur buteur français dans les 5 grands championnats cette saison derrière Kylian Mbappé (23). #SRFCLOSC— Stats Foot (@Statsdufoot) March 15, 2026
Si le Rennais, débarqué à l’intersaison d’Angers, a inscrit son 14e but face au LOSC cette saison, il compte encore neuf unités de retard sur Kylian Mbappé, qui culmine à 23 réalisations cette saison, pour lui ravir la première place.
⚽️ | Le but d’Esteban Lepaul pour réduire l’écart face au LOSC ! 🔥👀 #SRFCLOSC 📹 : @ligue1plus pic.twitter.com/ho6tIWrQ3F— DAZN France (@DAZN_FR) March 15, 2026
Le tout en 26 matchs, sans jouer l’Europe.Revivez Rennes-Lille (1-2)
LB