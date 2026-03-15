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Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison

LB
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Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison

La première place va vous étonner. Auteur d’un nouveau but face à Lille ce dimanche soir, Esteban Lepaul est devenu le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats, derrière Kylian Mbappé.

Si le Rennais, débarqué à l’intersaison d’Angers, a inscrit son 14e but face au LOSC cette saison, il compte encore neuf unités de retard sur Kylian Mbappé, qui culmine à 23 réalisations cette saison, pour lui ravir la première place.

Le tout en 26 matchs, sans jouer l’Europe.

Revivez Rennes-Lille (1-2)

LB

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