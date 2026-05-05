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Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

EM
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Les joueurs de l&rsquo;OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

Une trentaine de biens immobiliers devraient prochainement inonder le marché marseillais : les joueurs de l’OM s’apprêtent à mettre leurs maisons en vente puisqu’ils en ont plus besoin.

Blague à part, RMC Sport annonce que les Marseillais ont appris ce mardi midi qu’ils passeraient une deuxième nuit d’affilée à la Commanderie en guise « de punition » après leur performance qui frôle la faute professionnelle face à Nantes.

Vivement la fin

RMC Sport explique que le groupe marseillais est « usé mentalement », « sans énergie » et qui n’attend qu’une chose : la fin de saison, d’après ses sources à l’intérieur du club. N’empêche qu’après une énième mise au vert, rien ne change au niveau des résultats et de l’envie, si ce n’est ce sentiment de lassitude chez les joueurs.

Bref, encore un épisode des Marseillais à la Commanderie.

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EM

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