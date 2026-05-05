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Manchester City refuse de jouer à Old Trafford

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Manchester City refuse de jouer à Old Trafford

La finale de la FA Youth Cup, équivalent anglais de la Coupe Gambardella, a l’habitude d’attirer les foules : 25 000 spectateurs à Villa Park en 2025, 20 000 à l’Etihad en 2024, 34 000 à l’Emirates en 2023, et même 67 000 à Old Trafford en 2022. Du très lourd. On en sera cependant très loin cette année, malgré une affiche alléchante entre Manchester City et Manchester United.

City a été désigné hôte, mais l’Etihad ne sera pas libre à la date nécessaire à cause du match en retard des Skyblues contre Crystal Palace le 13 mai. Selon la BBC, United a donc proposé d’accueillir la rencontre à Old Trafford… ce que City a refusé. Hors de question de perdre le home advantage, donc le club a choisi de se rabattre sur… le Joie Stadium, d’une capacité de 7 000 places, où jouent les équipes jeunes et féminines. Moins prestigieux et moins excitant pour les kids, qui n’auront pas forcément tous la chance de percer au plus haut niveau par la suite.

Heureusement que la Gambardella, elle, sait se faire respecter.

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