Manchester City surclasse United

Dos au mur après ses deux défaites lors de ses deux dernières sorties, Manchester City s’est rassuré en écrasant son voisin, United (3-0). Une promenade de santé pour les Skyblues et Erling Haaland, auteur d’un doublé, qui envoie les Red Devils vers les profondeurs du classement.

Manchester City 3-0 Manchester United

Buts : Foden (18e), Haaland (53e, 68e)

On s’imaginait un duel de bras cassés, entre deux clubs mal embarqués dans leurs saisons respectives, avec deux défaites en trois matchs pour les deux écuries mancuniennes. On aura finalement eu le droit à un récital d’un Manchester City nettement supérieur à son voisin, dont il a aisément pris la mesure (3-0), emmené par un Erling Haaland clinique et un Jérémy Doku en feu. United a eu beau tenter, la meilleure volonté du monde n’aura pas suffi à pallier son inefficacité offensive chronique, ni sa fébrilité défensive alarmante. City sourit, et revient à trois points du podium, huitième, à une semaine de son déplacement sur la pelouse d’Arsenal, tandis que United reste embourbé en quatorzième position.

United volontaire, City autoritaire

Sous les gouttes mancuniennes, le premier frisson de la rencontre ne se fait guère attendre : Haaland dégaine dès la dix-septième seconde, profitant d’un cafouillage dans la défense des visiteurs, mais croise un chouïa trop sa tentative (1re). Benjamin Šeško tente de riposter, mais sa frappe aux 20 mètres permet à Gianluigi Donnarumma de réaliser tranquillement sa première parade sous ses nouvelles couleurs (4e). United entre plutôt bien dans son match, parvient à se sortir du pressing haut de City, et les frères ennemis se jettent chacun leur tour à l’assaut de la moitié de terrain adverse. Problème, dans ce derby de mal-classés, les transmissions sont souvent hasardeuses, à l’image du trident offensif des Red Devils, incapable de se trouver à l’approche de la surface des Skyblues.

CE QUE VIENT DE FAIRE JÉRÉMY DOKU POUR L’OUVERTURE DU SCORE DE PHIL FODEN DANS LE DERBY DE MANCHESTER 😱🌪️#MCIMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/GAhfIROZg5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2025

L’enthousiasme des visiteurs est cependant douché en à peine plus d’un quart d’heure. La faute à un Jérémy Doku percutant, qui se permet de pousser Luke Shaw dans les orties d’un crochet, avant d’ajuster son centre pour Phil Foden, qui décroise parfaitement sa tête au point de penalty (1-0, 18e). Débridés par l’ouverture du score, portés par Foden, très juste dans son rôle de chef d’orchestre, et l’insatiable Doku en détonateur, City digère sereinement son frère ennemi.

La promenade de Erling

Bis repetita au retour des vestiaires, United pousse sans trouver la faille, et se fait punir d’un amour de ballon piqué de Haaland, bien servi par son ailier belge (2-0, 53e). La défense mancunienne est fébrile, Altay Bayındır, en difficulté à la relance, ne rend pas service aux siens, et Manuel Ugarte se voit contraint à une dangereuse perte de balle dans ses 20 mètres quelques minutes plus tard. Haaland en profite pour se jouer du portier turc, mais trouve le poteau face au but vide (55e). Les Cityzens s’imaginent gérer tranquillement la fin des débats, mais il en faut plus pour faire abdiquer Bryan Mbeumo, dont la splendide reprise sur un centre de Patrick Dorgu est détournée via une non moins superbe horizontale par Donnarumma (61e).

ERLING HAALAND CONCLUT UNE ACTION COLLECTIVE SOMPTUEUSE 🤤 La deuxième mi-temps de Manchester City – Manchester United, c’est à suivre sur CANAL+ 📺#MCIMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/SfxhV1YPJh — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2025

Pas de quoi faire frissonner le colosse norvégien, mis sur orbite après une perte de balle des Red Devils au milieu de terrain, qui s’en va tranquillement battre une nouvelle fois Bayındır (3-0, 68e). United peut essayer de sauver l’honneur, Mbeumo ne cadre pas à bout portant sur une offrande d’Amad Diallo (82e), tandis que Dorgu dévisse au moment de conclure (86e). Pas de doute, City était beaucoup trop fort pour le 3-4-3 de Rúben Amorim.

Manchester City (4-3-3) : Donnarumma – Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Silva (Aké, 88e), Rodri (Nico, 76e), Reijnders – Foden, Haaland (Bobb, 87e), Doku (Savinho, 77e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Manchester United (3-4-3) : Bayındır – Yoro (Maguire, 62e), de Light, Shaw – Mazraoui (Mainoo, 62e), Fernandes, Ugarte (Zirkzee, 80e), Dorgu – Diallo, Šeško (Casemiro, 80e), Mbeumo. Entraîneur : Rúben Amorim.