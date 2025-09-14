Qui a le plus à perdre dans le derby de Manchester ?

Par Kevin Mbundu

Soyons honnêtes, lorsqu’on pense à un nouveau derby de Manchester post-Ferguson, il est impossible de penser que United est favori. City n’a certes plus battu les Red Devils depuis le 3 mars 2024, mais avant ça, l’équipe de Guardiola restait sur sept victoires consécutives face à son ennemi juré, donc inutile de se gargariser du hold-up de l’an passé signé Amad Diallo, genre d’exploit qui n’arrive qu’une fois par année bissextile. Là, on parle du quinzième de PL de l’an passé face au troisième qu’on qualifiait de « malade ».

Aujourd’hui, dans la partie rouge de la ville, une troisième place pourrait se célébrer d’une grande parade avec Bruno Fernandes en première ligne, embrassant l’écusson rouge et jaune. Actuellement neuvième au classement, une défaite des Reds Devils ce dimanche les ferait basculer dans l’autre moitié de tableau, zone qu’ils craignent plus que tout après un long séjour la saison dernière. Cherry on the cake, ce serait la première défaite de Rúben Amorim face à Pep Guardiola avec United. Et perdre contre son ennemi qui compte une infirmerie aussi fournie que son armoire à trophées depuis 2016 serait un coup dur dans la saison des coéquipiers de Leny Yoro et le début de la fin du « Let Amorim cook ».

Trois objectifs de la saison : l’Europe, la FA Cup, le derby

Glisser à l’Etihad Stadium reviendrait à balancer les espoirs de renouveau, apportés par ce mercato à trois nouveaux attaquants. Avec aucune coupe d’Europe et une pitoyable élimination en League Cup, la saison de Man U se jouera contre les membres du Big Six, seul moyen de vibrer un minimum cette année. La défaite à Old Trafford face aux Gunners en tout début de saison a déjà entaché le scénario d’une saison qui s’annonce éprouvante. Enchaîner par un nouveau camouflet contre City éloignerait encore plus United de la surface.

Finalement, Manchester United peut perdre un match, mais il a tout à gagner : le doute, un superbe siège éjectable pour son coach, des supporters en furie et un des trois objectifs de la saison déjà remis en cause.