Qui a le plus à perdre dans le derby de Manchester ?

Une question, deux points de vue : Kevin Mbundu et Sacha François s’affrontent autour du derby de Manchester de ce dimanche (17h30). Entre un United encore fragile sous Rúben Amorim et un City de Pep Guardiola miné par le doute, le choc dépasse la simple rivalité locale et ressemble à un beau duel d’infirmes. Mais qui a le plus à perdre dans ce duel : les Red Devils ou les Skyblues ?
Manchester United, une victoire comme un besoin vital
Par Kevin Mbundu
Soyons honnêtes, lorsqu’on pense à un nouveau derby de Manchester post-Ferguson, il est impossible de penser que United est favori. City n’a certes plus battu les Red Devils depuis le 3 mars 2024, mais avant ça, l’équipe de Guardiola restait sur sept victoires consécutives face à son ennemi juré, donc inutile de se gargariser du hold-up de l’an passé signé Amad Diallo, genre d’exploit qui n’arrive qu’une fois par année bissextile. Là, on parle du quinzième de PL de l’an passé face au troisième qu’on qualifiait de « malade ».
Aujourd’hui, dans la partie rouge de la ville, une troisième place pourrait se célébrer d’une grande parade avec Bruno Fernandes en première ligne, embrassant l’écusson rouge et jaune. Actuellement neuvième au classement, une défaite des Reds Devils ce dimanche les ferait basculer dans l’autre moitié de tableau, zone qu’ils craignent plus que tout après un long séjour la saison dernière. Cherry on the cake, ce serait la première défaite de Rúben Amorim face à Pep Guardiola avec United. Et perdre contre son ennemi qui compte une infirmerie aussi fournie que son armoire à trophées depuis 2016 serait un coup dur dans la saison des coéquipiers de Leny Yoro et le début de la fin du « Let Amorim cook ».
Trois objectifs de la saison : l’Europe, la FA Cup, le derby
Glisser à l’Etihad Stadium reviendrait à balancer les espoirs de renouveau, apportés par ce mercato à trois nouveaux attaquants. Avec aucune coupe d’Europe et une pitoyable élimination en League Cup, la saison de Man U se jouera contre les membres du Big Six, seul moyen de vibrer un minimum cette année. La défaite à Old Trafford face aux Gunners en tout début de saison a déjà entaché le scénario d’une saison qui s’annonce éprouvante. Enchaîner par un nouveau camouflet contre City éloignerait encore plus United de la surface.
Finalement, Manchester United peut perdre un match, mais il a tout à gagner : le doute, un superbe siège éjectable pour son coach, des supporters en furie et un des trois objectifs de la saison déjà remis en cause.
Manchester City, à deux doigts de la crise
Par Sacha François
Détrompez-vous, Manchester City n’est pas le grandissime favori pour ce premier derby de la saison. Malgré un mercato estival prometteur, tant sur le plan des joueurs que du staff, l’équipe de Pep Guardiola se retrouve en grande difficulté à l’aube de ce choc délicat. Auteur d’une saison 2024-2025 catastrophique, sauvée in extremis grâce à la qualification pour la Ligue des champions, Manchester City reste cette bête dominante du football anglais, mais surtout une bête blessée.
Une équipe au bord du doute
Si une défaite survient dimanche, ce sera une nouvelle douche froide pour les Skyblues, et cela mettra à mal l’espoir d’un rebond tant attendu. Une troisième défaite après celles contre Tottenham et Brighton serait probablement celle de trop, et pourrait, selon la manière, semer le doute au sein de l’équipe. Si un scénario similaire à celui du derby à l’Etihad l’an passé, perdu 2-1 avec deux buts encaissés dans les dix dernières minutes, venait à se reproduire, le plus dur resterait à venir.
Manchester City ne peut plus s’appuyer sur sa gloire passée. Mais, hors des superstitions, un derby reste un derby, et perdre à domicile face à un United en difficulté, peut-être le pire de ce XXIᵉ siècle, aurait une signification encore plus lourde. Depuis son arrivée en Angleterre, Guardiola affiche un bilan tout juste positif face aux Red Devils : 12 victoires contre 9 défaites. Malgré sa domination sur le royaume, United a toujours su poser des problèmes au Catalan. Et depuis la saison dernière, City semble aimer jouer les « Robin des Bois », offrant des rebonds à des équipes en perdition. Il serait surprenant de voir Guardiola limogé avant la fin de son contrat, mais au vu de sa communication, il n’est pas impossible qu’il quitte le navire de lui-même si les désillusions s’enchaînent avant Noël.
City a tout à perdre : son ego, les promesses d’un mercato ambitieux, et peut-être même sa légende sur le banc. Ce match a le goût d’une révolution… ou d’un naufrage.
