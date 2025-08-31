Manchester City s’effondre et perd encore face à Brighton

Brighton 2-1 Manchester City

Buts : Milner (67e, SP) et Gruda (89e) pour les Seagulls // Haaland (34e) pour les Skyblues

Mais que ce passe-t-il à City ?

Déjà en chute libre l’an dernier, Manchester City semble repartir dans les mêmes galères cette saison. Alors qu’ils s’étaient montrés en jambes face à Wolverhampton lors de la première journée, avant de chuter face à Tottenham la semaine dernière, les hommes de Pep Guardiola ont affiché deux visages bien différents à l’Amex Stadium ce dimanche face à Brighton (2-1). Intouchables en première période, dans le sillage d’un Erling Haaland tranchant et buteur en renard des surfaces (1-0, 34e), les Skyblues ont longtemps semblé profiter de la première titularisation de la saison de Rodri pour s’offrir un après-midi tranquille.

Extinction des feux en deuxième période

Sauf que le visage apathique de Brighton a poussé Fabian Hürzeler à changer quatre joueurs en même temps à l’heure de jeu, pour un effet immédiat. Alors qu’ils n’avaient frappé au but qu’à une seule reprise dans le premier acte, les locaux l’ont fait à 11 reprises en seconde période. Après une main évitable de Matheus Nunes, James Milner a transformé un pénalty pour égaliser (1-1, 67e), huit ans après son dernier but face à City, confirmant le regain de forme de Brighton. Surtout qu’en face, City ne cadre plus une frappe depuis l’ouverture du score et subit de plus en plus. Si Yankuba Minteh est proche de doubler la mise après un festival sur le côté droit, il faut ensuite les réflexes de James Traffrod sur sa ligne pour empêcher la frappe déviée de Jan Paul van Hecke de finir au fond des filets.

LE CAUCHEMAR POUR MAN CITY 🤯 Magnifique but de Brajan Gruda qui permet à Brighton de prendre l’avantage à la 89e minute ⏱️#BHAMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/Ewybd4A7kl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2025

Superbe mais pas assez, puisque dans la foulée Brighton revient à la charge et voit Brajan Gruda, lancé par Kaoru Mitoma, dribbler Trafford avant de finir tranquillement son action (2-1, 89e). Tijani Reijnders a bien une dernière opportunité, mais van Hecke veille au grain. Brighton est dixième, City douzième. À noter aussi le large succès de West Ham sur la pelouse de Nottingham Forrest (0-3), avec notamment un but de Lucas Paqueta sur pénalty, malgré des rumeurs de départs ces derniers jours.

Pep a du boulot !