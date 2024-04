Pronostic Brighton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City fait le taf face à Brighton

Brighton a récemment affronté les adversaires de Manchester City dans la course au titre. Moins bien cette saison, le club s’est incliné à Anfield face à Liverpool et à l’Amex Stadium face à Arsenal. Ce jeudi, les Seagulls affrontent le champion en titre qui compte bien réussir le doublé. Réputé pour pratiquer un jeu très plaisant, Brighton connait des résultats décevants depuis plusieurs semaines. En effet, les hommes de de Zerbi se sont imposés une seule fois lors des 7 dernières journées. Après avoir été facilement battu à domicile par Arsenal (0-3), Brighton a montré ses limites actuelles en concédant ce week-end le nul à Burnley (1-1), relégable. 10e de Premier League, les Seagulls vont avoir du mal à rejouer l’Europe la saison prochaine, mais vont sans doute jouer le coup à fond. Pour atteindre cet objectif, De Zerbi ne pourra pas compter sur Mitoma, blessé, mais pourra en revanche s’appuyer sur les Joao Pedro, Wellbeck, Adingra, Fati ou Lallana.

En face, Manchester City rêvait de faire de nouveau le triplé mais s’est fait sortir de la Ligue des Champions par le Real Madrid. En revanche, les Skyblues défendront leur titre en FA Cup et retrouveront comme l’an passé leur grand rival Manchester United. Pour atteindre la finale, les Citizens ont souffert face à une très belle équipe de Chelsea. Malheureux en C1 avec son tir au but raté face à Lunin, Bernardo Silva a inscrit le but de la victoire face aux Blues. En Premier League, City a son destin en main puisque s’il remporte tous ses matchs il sera de nouveau champion. Le week-end dernier, Arsenal et Liverpool ont rempli leurs parts du travail et mettent le club de Guardiola sous pression. Dans cette dernière ligne droite, City a retrouvé des éléments importants comme Walker et espère le réveil d’Haaland. Le Norvégien se montre très performant face à la plupart des formations mais souffre dès que le niveau s’élève. Ce jeudi, il aura l’opportunité de se rappeler au bon souvenir de ses fans. Face à une équipe de Brighton pas au mieux, City devrait faire le job pour prendre les 3 points.

