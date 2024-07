La vente des Girondins n’aura finalement pas lieu, Bordeaux se dirige vers un dépôt de bilan

Et la sentence semble irrévocable.

Alors que lundi, l’espoir était revenu en Gironde avec le retour du groupe américain Fenway Sports Group (FSG) à la table des négociations pour un potentiel rachat du club, la vente de Bordeaux n’aura finalement pas lieu. D’après Sud-Ouest, FSG s’est une nouvelle fois retiré à cause du coût du stade, le Matmut Atlantique, qu’il juge trop élevé. Pourtant cette fois-ci la Métropole de Bordeaux avait tout fait pour que ce coût soit réduit le plus possible : sa présidente Christine Bost s’est engagée dans un communiqué à convoquer un vote en septembre pour abandonner la dette des loyers impayés (qui s’élève à 20 millions d’euros) et pour baisser ce même loyer (dont le montant est de 4,7 millions d’euros par an actuellement).

Communiqué sur les @girondins de Bordeaux. "Bordeaux Métropole assume sa responsabilité pour faire vivre le club" 🔵⚪ pic.twitter.com/F6OVpDQflT — Bordeaux Métropole (@BxMetro) July 22, 2024

Sud-Ouest rapporte que les avocats de FSG ont considéré qu’il ne s’agissait pas d’une garantie juridique suffisante et ont donc conseillé aux dirigeants de Fenway de ne pas aller plus loin. Le quotidien précise pourtant que l’issue du vote ne faisait aucun doute, au vu des efforts consentis par les élus métropolitains pour sauver le club. Avec cet énième refus, les Girondins subissent une sévère désillusion. Le président du club, Gérard Lopez, va donc se présenter les mains vides devant la DNCG nationale ce mardi matin, entérinant ainsi de fait – mise à part un rebondissement de dernière minute – la rétrogradation du club en National, ce qui entraînera une procédure de redressement judiciaire pour le club, qui ne peut pas actuellement régler les prochains salaires. Même si des exemples du passé ont montré qu’un retour dans l’élite sportive était possible après un tel évènement, c’est surtout les conséquences sociales qui inquiètent. Comme toujours, les employés seront les première victimes de la situation.

Courage à eux et au reste des supporters bordelais.

