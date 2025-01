N2 : Les Girondins de Bordeaux reviennent à trois points du leader Saint-Malo

Les Girondins de Bruno Irlès poursuivent leur remontée.

Vainqueur du Stade poitevin ce samedi au stade Michel-Armand (2-1), Bordeaux enchaîne un troisième succès de rang et recolle au peloton de tête.

Les Girondins prennent l'avantage grâce à leur toute nouvelle recrue ! DES DEBUTS DE REVE !

Tout avait pourtant mal commencé pour les Girondins quand Clément Grégoire a inscrit son sixième pion de la saison en coupant au premier poteau un centre venu de la gauche pour Poitiers. Mais grâce à un penalty de Yanis Merdji avant la pause et un but altruiste d’Ikia Dimi, arrivé d’Amiens au mercato d’hiver en prêt, les Bordelais ont pu reprendre les devants au score à un quart d’heure du terme pour tenir par la suite ce précieux succès. Grâce au match nul de Saint-Malo à La Roche VF ce vendredi (1-1), Bordeaux grappille donc deux nouveaux points dans la peau du chasseur et n’est plus qu’à trois longueurs du leader pour viser la remontée en N1 la saison prochaine.

Le gardien bordelais n’est « pas totalement surpris » d’avoir marqué