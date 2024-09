Bordeaux lance sa saison de N2 avec un nul arraché grâce à... son gardien

Le football vrai.

Après deux matchs reportés à cause d’un effectif encore incomplet, la saison des Girondins de Bordeaux est enfin lancée. Désormais pensionnaire de National 2 à la suite de sa relégation administrative, le club de Gérard Lopez a pris un point ce samedi dans « son » stade Sainte-Germaine face à Poitiers (1-1), grâce à un but du gardien, Lassana Diabaté, dans le temps additionnel ! Diabaté et sa défense ont tenu la baraque en première période, à l’image de l’intervention salvatrice de Jean Grillot sur une tentative de lob avant la mi-temps (45e). Formé aux Girondins, Michaël Nilor a cependant crucifié son ex au retour des vestiaires en croisant sa frappe du droit (50e).

🤩L'EGALISATION DU GARDIEN DE BUT LASSANA DIABATE SUR COUP-FRANC ! Les @girondins arrachent le nul dans le temps additionnel !#FCGBSPFC 1-1 A retrouver sans modération sur l'app FreeFoot ▶️ https://t.co/KiP2hgdzdh @tv7_sudouest pic.twitter.com/PF9TmAGdDd — Free FOOT (@FreeLigue1) August 31, 2024

Les Bordelais ont longtemps été frustrés offensivement, à l’image de Yanis Merdji, mis en échec par le portier (54e, 80e). Le gardien Lassana Diabaté a néanmoins égalisé au bout du temps additionnel en montant sur un coup franc (90e+5). Un but qui entre tout droit dans la légende des Girondins. Ces derniers pourront préparer leur déplacement à Dinan-Léhon un peu plus sereinement.

Un Diabaté qui délivre les Girondins, rien de neuf.