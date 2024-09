Les Girondins ne sont pas morts !

Bordeaux a commencé sa saison de N2 en prenant un point contre Poitiers ce samedi (1-1). Le scénario de la rencontre restera dans les annales, puisque c’est le gardien Lassana Diabaté qui a délivré son équipe en égalisant de la tête dans le temps additionnel. « C’était un match difficile, ça ne fait que trois jours qu’on bosse ensemble, a-t-il souligné au micro du club. Malgré tout, on a réussi à sortir un gros match. »

🤩L'EGALISATION DU GARDIEN DE BUT LASSANA DIABATE SUR COUP-FRANC ! Les @girondins de Bordeaux arrachent le nul dans le temps additionnel !#FCGBSPFC 1-1 A retrouver sans modération sur l'app FreeFoot ▶️ https://t.co/KiP2hgdzdh @tv7_sudouest pic.twitter.com/Ik40rqkww0 — Free FOOT (@FreeLigue1) August 31, 2024

« Physiquement, ça a été dur, mais l’équipe a eu un état d’esprit irréprochable, elle n’a pas lâché du début à la fin. Ce résultat n’est pas un hasard, c’est la récompense du gros travail fourni depuis trois jours », poursuit le héros, qui a inscrit le premier but de sa carrière. « Est-ce que j’avais déjà marqué ? En match officiel, non, à l’entraînement, oui. Je ne suis pas totalement surpris d’avoir mis ce but, je sais que je peux en mettre ! Je suis fier de moi, peut-être que ça n’arrivera qu’une fois. »

Découvrez la réaction 🎙️ de Lassana Diabaté, gardien-buteur, après le match nul des Girondins face à Poitiers !#FCGBSPFC #MarineEtBlanc pic.twitter.com/6vvbMq5jIM — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2024

Alisson n’a qu’à bien se tenir.