La DNCG publie le bilan chaotique de Bordeaux lors de la saison 2023-2024

L’art de vivre au-dessus de ses moyens.

On comprend mieux pourquoi les Girondins ont été placés en redressement judiciaire l’été dernier. La DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion) a publié ce mardi ses rapports pour la saison 2023-2024, alors que les Bordelais du controversé Gérard Lopez étaient encore en Ligue 2. Eh bien le constat est sans appel, c’est hors norme. 50,8 millions d’euros : c’est le déficit d’exploitation (différence entre les recettes et dépenses) affiché par le club à l’issue de la saison 2023-2024. En prenant en compte tous les paramètres, les pertes nettes s’élèvent à 55,4 millions d’euros. Le rapport informe que dans l’Hexagone, seul le Paris Saint-Germain fait pire, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, avec 60 millions d’euros de pertes.

De même pour la masse salariale totale cumulée, qui était de 38,5 millions d’euros annuelle, soit autant que Toulouse, et plus que Le Havre, Clermont et Metz, pourtant pensionnaires de Ligue 1. Un chiffre pour en remettre une couche : Brest s’est qualifié en Ligue des champions avec une masse salariale supérieure de trois petits millions d’euros (41,5 M). Cela se traduit ainsi par des frais d’honoraires très conséquents pour une équipe de Ligue 2, à hauteur de 4,8 millions d’euros. Soit la neuvième équipe la plus dépensière dans le domaine, L1 et L2 cumulées. Cette gestion du club l’a conduit en National 2, quatrième division française, entraînant la perte du statut professionnel et du centre de formation.

