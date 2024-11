Un club de Gérard Lopez placé en liquidation judiciaire

C’est un 100%… 100% foiré.

Au Portugal, Boavista a été placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Gaia a validé le « processus spécial de revitalisation » du club, l’équivalent du redressement judiciaire français. Le but ? Éviter la faillite totale du club, actuel 14e du championnat, et détenu en majorité par… Gérard Lopez, décidément pas le meilleur en gestion financière de clubs. Le champion du Portugal 2001 est désormais dans l’obligation de trouver un plan de redressement, faute de quoi il subira le même sort que Bordeaux ou le Royal Mouscron. Le quotidien portugais A Bola précise que le club est endetté à hauteur de 6,8 millions d’euros.

Boavista était déjà interdit de recrutement par la FIFA, et n’a pas pu enregistrer d’arrivée de joueurs depuis plus d’un an. Fin 2023, des joueurs non payés plusieurs mois durant avaient déjà décidé de faire grève.

Comunicado do Conselho de Administração da Boavista FC, Futebol SAD 🏁 Disponível em https://t.co/s8AqSEEKaH pic.twitter.com/700giEaeZW — Boavista FC (@boavistaoficial) November 12, 2024

