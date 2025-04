Manchester City s’attaque encore à la Premier League concernant une règle de sponsoring

Chelsea n’est pas dans cette liste. Ce n’est pas un poisson d’avril.

Ce vendredi, The Times révèle que Manchester City s’est une nouvelle fois attaqué à la Premier League, suspectée de fausser la compétition au profit de plusieurs clubs qui auraient bénéficié de prêts abusifs en provenance de leurs propriétaires, et ce seulement quelques mois après sa victoire dans le procès qui l’opposait au championnat anglais. Avec l’aide d’un tribunal indépendant, les dirigeants Citizens luttent encore et toujours contre la modification d’une règle entrée en vigueur en 2021 sur les parrainages voulue par le championnat anglais. Celle-ci aurait récemment permis à son rival Arsenal, ainsi qu’à Brighton, Everton et Leicester City de bénéficier d’un avantage supposément déloyal par de prétendus prêts excessifs.

Un coup de pub

Ce tribunal indépendant, composé de trois juges, a estimé que ces nouvelles règles sont « nulles et inapplicables », d’où la volonté de City de revenir au règlement d’avant 2021. « Elles ne répondent pas aux exigences de transparence, d’objectivité, de précision et de proportionnalité […] et sont susceptibles de fausser la concurrence », communique le club. Une bataille juridique entamée l’année dernière par le club mancunien, après que deux de leurs contrats de sponsoring en provenance d’Abu Dhabi ont été bloqués par la Premier League.

Le club avait alors crié à la discrimination envers les actionnaires du Golfe et contre ces règles qui s’apparentent à ce qu’applique la DNCG en France. Le tribunal anglais lui donne raison une seconde fois. En attendant, d’autres clubs de Premier League envisagent d’entreprendre des actions contre leur propre championnat pour des cas similaires de contrats de sponsoring bloqués, ce qui représenterait un montant faramineux de dommages et intérêts à verser à chacun d’eux.

C’est donc pour ça que City a pu faire la mala l’hiver dernier.

