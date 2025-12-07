Rayan Cherki, pour la liberté du geste

Rayan Cherki est un esthète, et la France le savait. L’Angleterre l’a (re)découvert ce samedi, lorsque le Cityzen a choisi le coup du foulard pour centrer vers Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland. La Premier League est encore sous le choc, Pep Guardiola y compris.

« Je n’ai jamais vu Messi faire ce centre. » La machine s’était déjà emballée, ce samedi, quand Pep Guardiola a sciemment remis une pièce dedans en conférence de presse. Rayan Cherki venait de s’installer au sommet du classement des passeurs de la Premier League, grâce à deux nouvelles offrandes contre Sunderland : une passe au sol parfaitement ordinaire pour Ruben Días, et un coup du foulard totalement extraordinaire pour la tête de Phil Foden. Le genre de bonbons dont le Lyonnais est familier, mais qui fait toujours son petit effet.

« Je suis venu pour ça »

Si le geste du nouveau chouchou des Cityzens fait tant parler, c’est d’abord parce qu’on ne le voit pas toutes les semaines. Ce qui lui donne encore plus de saveur au moment où il revient dans la lumière. Pep Guardiola a eu le privilège d’en prendre plein les yeux quotidiennement, notamment pendant quatre ans avec Lionel Messi. Mais tout Ballon d’or qu’il est, l’Argentin ne s’est jamais aventuré sur ce terrain : la Pulga brillait davantage par son sens du dribble, sa science de la passe et son efficacité que par une quelconque forme d’extravagance ou de fantaisie.

LE COUP DU FOULARD DE CHERKI POUR FODEN 🤯 L'inspiration magnifique du Français pour s'offrir sa deuxième passe décisive 🇫🇷#MCISUN | #PremierLeague pic.twitter.com/diOAi6zDSz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 6, 2025

Rayan Cherki est différent, il joue avec un mot d’ordre : le plaisir. Alors s’il peut faire un coup du foulard, il fonce. « Je suis venu ici pour ça. Je le faisais déjà avant, je le fais encore maintenant », expliquait-il au micro de Canal +. Et de conclure son intervention d’un « C’est une journée de boulot » totalement détaché des réactions hystériques à son geste. Traduction : Cherki n’a pas changé son jeu en changeant de club, restant fidèle à ce joueur d’instinct imprévisible qui a fait les belles heures de l’OL. Pour l’instant, en tout cas.

Merci maman, merci papa

Blessé à la cuisse dès le mois d’août, Cherki a manqué plus d’un mois de compétition. Un faux départ qui ne l’a pas empêché de monter en puissance, dès cet automne : il a marqué son premier but en Ligue des champions le 5 novembre face à Dortmund, et a été titulaire lors de quatre des six dernières journées de Premier League. Son temps de jeu augmente, sa confiance aussi, et le Français ose mécaniquement davantage. « Rayan est un joueur exceptionnel, abondait Guardiola, toujours face aux médias. Il est très jeune, il a montré sa personnalité à Fulham. Chaque fois qu’il avait le ballon, il nous offrait des passes supplémentaires. Et dans le dernier tiers, il avait quelque chose de spécial. »

"Je suis venu ici pour ça, c'est une journée de boulot" 🧘‍♂️ La réaction très mesurée de Rayan Cherki à sa passe décisive en coup du foulard 😅#MCISUN | #PremierLeague pic.twitter.com/jG2Qzt9uXC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 6, 2025

Le Catalan apprécie le talent, mais lui a tout de même fait passer un message : « Si le centre est bon, ça va. Que ce soit avec le pied droit ou le pied gauche, si c’est efficace, ça va. Je veux que mes joueurs fassent bien les choses simples. Après cela, si vous avez un talent spécial que vos parents vous ont transmis, vous pouvez faire ce que vous voulez. » La fantaisie pour la fantaisie, non. La fantaisie au service de l’efficacité, oui. Bientôt la même chose sous le maillot de l’équipe de France, à la Coupe du monde 2026 par exemple ? Connaissant Cherki, il ne se privera de rien. Surtout pas de faire plaisir à son pays et ses habitants.

Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Rayan Cherki