Manchester City domine Dortmund, Cherki buteur

Manchester City 4-1 Dortmund

Buts : Foden (22e et 57e), Haaland (29e) et Cherki (90e+1) pour les Cityzens // Anton (72e)

City a fait du City.

Traduction : ne laisser aucune chance à ses adversaires qui lui rendent visite à l’Etihad Stadium (4-1). Ce mercredi, la victime du soir s’appelait Borussia Dortmund. Pourtant auteurs d’un début de saison européen très convaincant, les Allemands n’ont rien pu faire face au rouleau compresseur Manchester City, et ses artificiers Phil Foden (auteur d’un doublé) et Erling Haaland, sans pitié face à leurs anciens collègues.

Rayan Cherki entré en jeu et buteur

À cette belle fête offensive s’est invité Rayan Cherki. Entré en jeu à dix minutes de la fin, le Français y est allé de son petit but dans le temps additionnel de la seconde période, profitant d’une mauvaise relance pour se jouer de Can et de Kobel. De quoi donner confiance à l’ancien Lyonnais, dont la place de titulaire n’est encore pas du tout garantie. City grimpe à la quatrième place de cette phase de ligue et Dortmund tombe dans le rang des barragistes.

Et le fan-club de RC10 peut encore grandir.

