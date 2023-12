Le tirage au sort complet des huitièmes de Ligue des champions

Le verdict est tombé.

Alors que le PSG a été relativement épargné en héritant de la Real Sociedad, le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions a accouché de deux chocs : Naples-Barcelone et Inter-Atletico. Pour le reste, on assistera aux retrouvailles entre Peter Bosz et le Borussia Dortmund, qui a hérité du PSV Eindhoven. Manchester City, habitué des bons tirages, continuera sur sa lancée contre le FC Copenhague, tandis que c’est la Lazio Rome qui a hérité du Bayern Munich.

Les autres huitièmes de finale :

Arsenal-Porto

FC Barcelona-Napoli

Paris SG-Real Sociedad

Atlético de Madrid-Inter Milan

Bayern Munich-Lazio Rome

Real Madrid-RB Leipzig

Le calendrier est connu, les matchs aller se joueront les 13/14 et 20/21 février 2024 et les matchs retours les 5/6 et 12/13 mars 2024.