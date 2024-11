Le Bayern au petit trot, Leverkusen accroché, Dortmund coule à Mayence

Leverkusen n’a plus la recette magique.

Après-midi plutôt calme en Bundesliga, mais aux lourdes conséquences au classement, puisque le Bayer Leverkusen dit peut-être déjà adieu au titre. Rattrapés dans les tous derniers instants par la lanterne rouge Bochum, qui n’avait glané qu’un point jusqu’ici, les hommes de Xabi Alonso comptent déjà neuf points de retard sur le leader, le Bayern Munich. Les champions en titre confirment leur mauvaise passe, quelques jours après la claque reçue contre Liverpool. Pour le Bayern en revanche, tout va bien. Face à St.Pauli (15e), les Bavarois se sont contentés d’un but de Jamal Musiala dans la première demi-heure pour faire la différence, alors que la pépite de 21 ans a aussi touché la barre. Solidement en tête, le Bayern attend les résultats de Leipzig et Francfort pour savoir s’il accentue son avance sur ses rivaux.

Pour le Borussia Dortmund et les hommes de Nuri Şahin, la situation est critique. Vainqueur face à Leipzig le weekend dernier, les hommes de la Ruhr ont rechuté dans les grandes largeurs à Mayence. Capitaine au coup d’envoi, Emre Can est pour beaucoup dans cette débâcle, lui qui a été exclu dès la première période pour un tacle de boucher sur Jae-Sung Lee, buteur dix minutes plus tard. Si Serhou Guirassy a égalisé sur pénalty dans la foulée, Jonathan Burkardt a remis les siens devant juste avant la pause. Peu après le retour des vestiaires, c’est Paul Nebel qui s’est chargé de corser l’addition et de remettre la tête du Borussia au fond du sceau. Le BvB glisse à la septième place, trois points devant Mayence, onzième. Enfin, le Werder est venu à bout du relégable Kiel grâce à un but en fin de rencontre et grimpe à la huitième place.

Bochum 1-1 Bayer Leverkusen

Buts : Miyoshi (89e) pour le VfL // Schick (18e) pour le Bayer

Mayence 3-1 Borussia Dortmund

Buts : Lee (36e), Burkardt (45e+2) et Nebel (54e) pour Mayence // Guirassy (SP, 40e) pour le BvB

Explusion : Can (27e) pour le Borussia

St. Pauli 0-1 Bayern Munich

But : Musiala (22e) pour les Bavarois

Werder Brême 2-1 Holstein Kiel

Buts : Stage (36e) et Burke (90e) pour le Werder // Harres (48e) pour Kiel

