Le Bayern se venge de Fribourg, Dortmund écarte l’Union

En attendant Haaland.

Éliminé de Pokal par Fribourg en milieu de semaine, c’est un Bayern Munich en gestion et vendangeur qui s’est vengé chez son bourreau ce samedi (1-0), une semaine après avoir fait imploser le Borussia Dortmund. Après avoir vu Müller, Sané et Mané faire suer Flekken dans le premier acte, c’est un invité surprise qui débloque la partie. Décalé en retrait par Musiala, bloqué par l’axe fribourgeois, De Ligt surprend tout le monde avec une fusée flottante des 25 mètres, qui fait mouche dans la lucarne gauche de Flekken, resté scotché sur sa ligne. Comme une réponse à la minasse limpide et instantanée d’Höfler, mardi dernier. Systématiquement pris sur transition rapide, le SCF échappe au but du break grâce à son portier aux idées claires, mais aussi avec le concours de la VAR qui annule un penalty. Sané, retombé dans ses travers, appuie également beaucoup trop son ballon piqué après avoir passé en revue la défense, avant de bazarder un contre éclair dans le dernier quart d’heure, toujours au-dessus de la transversale. Dans le temps additionnel, Gnabry fait lui raisonner le poteau droit après être rentré intérieur. Même avec un déchet important de Kimmich, un Müller fantomatique et un Mané peu influent, le Bayern a toujours la main sur la Bundesliga.

À Dortmund, le BvB s’est repris de sa déroute à Munich, tout en envoyant bouler son principal poursuivant, l’Union Berlin, à cinq unités (2-1). Dominant en première période, les Jaune et Noir sont lancés par un centre à ras de Guerreiro vers le second poteau de Rønnow, claqué au fond par Malen. Trop confiants, les locaux se font rejoindre par l’Union sur une action partie du gardien, avec une longue ouverture de la défense vers Becker, en pivot dans la surface du Borussia, qui se retourne, puis caviarde Behrens. Mais entré à la place de Haller à quinze minutes du terme de la rencontre, Moukoko signe finalement son septième but de la saison. Sur une action qu’il a lui-même initiée, l’espoir allemand dévie pour Reus avant de bénéficier d’une passe décisive de… Seguin, dans l’axe. Vif, Moukoko se joue du gardien et conclut en renard. Le Borussia reste en chasse à deux points du Bayern. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen a pris la 6e place en dominant l’Eintracht Francfort (3-1), un concurrent direct à l’Europe, signant ainsi son cinquième succès de suite en BuLi. Le Werkself s’est rendu la vie facile en menant 2-0 dès la demi-heure de jeu, grâce à ses Français : Adli et Diaby. L’ancien Pitchoun a dévalé la moitié de terrain des Aigles en solo grâce à sa pointe de vitesse et sa promptitude, tandis que Diaby a bénéficié d’une passe filtrante idéale de Wirtz dans sa course, avant de croiser depuis la droite. Azmoun a enfoncé le clou en dribblant Trapp dans les arrêts de jeu.

Mayence et le Werder ont eux offert un spectacle surprenant aux fidèles de la MEWA Arena (2-2). À la suite d’un centre mal repoussé, Ajorque est au bon endroit au bon moment pour ouvrir la marque sur le tard, mais le Werder parvient à égaliser à deux reprises coup sur coup, au grand dam de Bo Svensson, l’entraîneur des Nullfünfer, dépité sur son banc. Alors qu’il ne reste que 20 secondes sur l’engagement du second but de Mayence, Füllkrug fait chavirer le parcage vert qui lui fait face, après une action éclair dans une défense peu concernée. Enfin, Cologne est allé s’imposer à Augsbourg (3-1), dans un duel du ventre mou, et grâce notamment à un pion de Skhiri, validé après quatre grosses minutes de délibération VAR.

La Bundesliga va bien, merci pour elle.

Les résultats :

Fribourg 0-1 Bayern Munich

But : de Ligt (52e) pour le Rekordmeister

Borussia Dortmund 2-1 Union Berlin

Buts : Malen (28e) et Moukoko (74e) pour le BvB // Behrens (61e) pour les Eisernen

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Francfort

Buts : Adli (10e), Diaby (34e) et Azmoun (90e+5) pour le Werkself // Sow (74e) pour les Adler

Mayence 2-2 Werder Brême

Buts : Ajorque (85e), Weiper (90e+3) pour les Nullfünfer // Stage (87e) et Füllkrug (90e+5) pour les Grün-Weißen

Augsbourg 1-3 Cologne

Buts : Vargas (29e) pour le FCA // Skhiri (7e), Martel (16e) et Maina (59e) pour les Geißböcke