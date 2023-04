Fribourg éjecte le Bayern de la Pokal

Bayern 1-2 Fribourg

Buts : Dayot Upamecano (20e) // Nicolas Höfler (28e) & Lucas Höler (90e+5)

Que Thomas Tuchel se rassure, il ne devrait pas être licencié malgré l’élimination.

Pour son deuxième match sur le banc du Bayern, Thomas Tuchel a connu son premier coup d’arrêt en quarts de finale de Coupe d’Allemagne. Alors que les Bavarois visaient un triplé et ont ouvert le score, c’est bien Fribourg qui a empoché son billet pour la demi-finale grâce à un penalty dans le temps additionnel. Les Munichois ont pris les devants grâce à Dayot Upamecano, qui a fait l’ascenseur pour placer son coup de tête sur corner (1-0, 20e). Mais Fribourg a ensuite mis le nez au carreau et a égalisé sur un missile de Nicolas Höfler, bien placé après une relance dans l’axe de Kingsley Coman (1-1, 28e). Positionné en bloc bas, l’étonnant quatrième de Bundesliga a ensuite souffert face à la mainmise bavaroise (68% de possession). Une domination proche d’être concrétisée en fin de première période, seulement empêchée par Mark Flekken qui a enlevé un but promis à Eric Choupo-Moting (45e), puis par son défenseur central Matthias Ginter sur sa ligne (45e+2).

Le second acte s’est inscrit dans la même veine, les occasions chaudes bavaroises en moins. Car si Benjamin Pavard a trouvé la barre d’une nouvelle tête (62e), les joueurs de Tuchel sont régulièrement tombés dans l’entonnoir de Fribourg. Les « Brésiliens du Breisgau » ont tenu le choc, avant d’ensuite réussir le coup parfait en toute fin de partie. Jamal Musiala, coupable d’une main dans sa surface, a offert le penalty de la gagne à Lucas Höler, dont le pied n’a pas tremblé pour envoyer les siens en demi-finales (1-2, 90e+5).

De quoi bien énerver des Bavarois qui tenteront de se venger dès samedi en championnat à… Fribourg.

Bayern (4-2-3-1) : Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka (Mané, 79e) – Sané, Müller, Coman (Gnabry, 64e) – Choupo-Moting (Musítala, 64e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Fribourg (4-4-2) : Flekken – Sildillia, Ginter, Gulde, Günter – Doan, Eggestein, Höfler, Grifo (Sallai, 67e) – Gregoritsch, Höler. Entraîneur : Christian Streich.

La pouponnière de Clairefontaine