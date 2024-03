Le Bayern encore surpris à Fribourg

Fribourg 2-2 Bayern Munich

Buts : Günter (12e), Holer (87e) // Tel (35e), Musiala (75e)

Rien ne va plus.

On pensait que le Bayern avait chassé ses vieux démons en battant – difficilement – le RB Leipzig la semaine dernière, mais ils sont finalement revenus rapidement. Ce vendredi, les hommes de Thomas Tuchel ont concédé le nul à Fribourg (2-2) et laissent une chance au Bayer Leverkusen de creuser encore davantage l’écart en tête de Bundesliga. Déjà certain de quitter la Bavière en fin de saison, il n’a pu qu’assister impuissant à l’ouverture du score de Christian Günter face à une défense apathique qui semble avoir lâché Manuel Neuer, auteur d’un superbe arrêt sur l’action, autant que son entraîneur.

Pour sa première titularisation de la saison en championnat, Mathys Tel a profité du temps de jeu pour se montrer. Son but en pleine lucarne, mesuré à 106,98 km/h d’après L’Équipe, a permis de montrer qu’il n’avait rien à envier aux titulaires. Jamal Musiala, lui, a fait parler sa classe en éliminant quatre joueurs adverses avant de terminer avec une frappe enroulée dans le petit filet opposé, comme un grand. Mais le Bayern Munich est une bête blessée, et Fribourg en a profité pour revenir au score en fin de match.

Et plonger un peu plus son adversaire du soir dans la crise.