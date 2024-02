Thomas Tuchel va quitter le Bayern en fin de saison

Le Bayern n’est plus le Bayern.

Alors pour y remédier, l’ogre allemand a annoncé ce mercredi que Thomas Tuchel allait quitter sa fonction d’entraîneur à l’issue de l’exercice en cours, et non à l’été 2025 comme le prévoyait son contrat. « D’ici là, je vais bien sûr continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir avec mon staff pour obtenir un maximum de succès », a bien sûr communiqué Tuchel. Arrivé en Bavière à la fin du mois de mars 2023, en remplacement de Julian Nagelsmann, le coach allemand aujourd’hui âgé 50 ans ne sera même pas resté un an et demi à la tête du Rekordmeister​​. Le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, a déclaré vouloir prendre « une nouvelle direction footballistique avec un nouvel entraîneur ».

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer. 🔗 https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024

L’ex-coach parisien, vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec Chelsea, devait permettre à l’équipe de se relancer, mais cela ressemble déjà à un échec. Éliminé en quart de finale de C1 l’année passée face à Manchester City, le Bayern avait tout de même réussi à décrocher un titre inespéré en championnat, au bout du suspense. Actuellement distancé en Bundesliga (à huit points du leader Leverkusen) et en mauvaise posture en LDC après sa défaite en huitièmes allers face à la Lazio (1-0), le FCB fait grise mine cette saison.

Le timing est bon pour le Barça, qui se cherche un nouveau coach pour l’été prochain.

