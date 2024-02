Le Bayern n'est plus le Bayern

Défait pour la troisième fois consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis neuf ans, le Bayern est plongé dans une crise qu'il n'a pas l'habitude de connaître. Thomas Tuchel est sur la sellette, et le championnat semble filer chaque semaine un peu plus dans les bras du Bayer Leverkusen.

Il y a des clubs qui commenceraient tout juste à s’inquiéter au bout de trois défaites de rang, et il y en a où autant de revers à la suite constituent une des pires crises de leur histoire. Le Bayern Munich fait partie de la deuxième catégorie, encore plus après ce dimanche, où l’alerte rouge a été déclenchée après un nouveau faux pas à Bochum (3-2). La situation est d’autant plus alarmante que le Bayer Leverkusen, lui, ne commet aucune sortie de route et file désormais tout schuss vers le titre en Bundesliga, que les Munichois ont pourtant l’habitude de rafler sans cesse depuis la saison 2012-2013. Autant dire que cela serait un véritable tremblement de terre de l’autre côté du Rhin, alors que les Bavarois sont aussi en posture délicate en Ligue des champions.

Tuchel toujours optimiste, Upamecano et Goretzka à terre

Le tableau est désormais connu de tous, l’après-Nagelsmann a été difficile à gérer, mais Thomas Tuchel est en train de faire encore pire. Trois défaites de suite, c’est déjà une catastrophe industrielle pour ce genre d’institution. Une telle disette n’était plus arrivée depuis mai 2015, alors que Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger et Xabi Alonso étaient encore joueurs bavarois. C’est dire l’ampleur de la crise traversée par le Bayern actuellement, et ce, même si l’entraîneur munichois préfère tirer le positif de ce qu’il a vu à Bochum ce dimanche : « La défaite n’est pas juste aujourd’hui, beaucoup de choses étaient contre nous. Nous avions 3,4 xG, avec quatre, cinq, voire six grosses occasions. On a complètement dominé le match, on s’est retrouvé derrière sans explication. Si nous rejouons ce match cinq fois, nous le gagnons cinq fois. » Sur la sellette, Tuchel devrait néanmoins rester pour le moment sur le banc bavarois, maintenu dans la tourmente malgré ses 25% de défaites (11 revers en 44 matchs à la tête du Bayern) selon la presse allemande. Mais nul doute qu’un ou deux mauvais résultats supplémentaires pourraient bien vite le faire vaciller, car il n’est pas certain que l’excuse des xG passe à tous les coups.

Nous avions 3,4 xG, avec quatre, cinq, voire six grosses occasions. On a complètement dominé le match, on s’est retrouvé derrière sans explication. Si nous rejouons ce match cinq fois, nous le gagnons cinq fois. Thomas Tuchel

Signe d’un criant manque de confiance et que quelque chose ne tourne pas rond, Dayot Upamecano s’est vu être exclu pour la deuxième fois en cinq jours. Coupable d’un tacle non maîtrisé mercredi à Rome (1-0), il a ce dimanche écopé de deux cartons jaunes logiques et laissé ses partenaires à dix, offrant au passage un penalty décisif. Visiblement beaucoup plus atteint que son entraîneur, Leon Goretzka a lui laissé parler sa colère après la partie : « On se croirait dans un film d’horreur, tout va contre nous en ce moment. Bien sûr, nous pouvons dire que nous avons bien commencé le match. Mais on se sent stupide de se limiter à une demi-heure. Pour l’instant, il est difficile de croire encore en nos chances de titre. Ce n’est même pas la question à laquelle nous devrions répondre en ce moment. » Des déclarations saisissantes, qui vont dans le sens des récents propos de Thomas Müller, et qui prouvent un peu plus que ce Bayern-là ne sait pas où il va et qu’il ne fait plus peur à grand monde.

La Ligue des champions pour tout sauver ?

Actuellement bien plus rôdé que son faux homonyme, le Bayer a continué son sans-faute ce week-end en allant gratter trois points à Heidenheim. Cela fait désormais huit longueurs d’écart entre la formation d’Alonso et son dauphin, et il semble difficile de voir comment ce déficit pourrait être comblé dans les circonstances actuelles. La Coupe d’Allemagne n’est même plus présente pour offrir un maigre lot de consolation aux Munichois, déjà évincés de la compétition par le petit poucet Sarrebruck. Il reste alors la Ligue des champions pour tout sauver ou presque, mais là encore, il va falloir inverser une tendance qui n’augure rien de bon. La Lazio se présentera à l’Allianz Arena dans deux semaines avec un avantage d’un but, le couteau entre les dents, et la force de se dire que c’est peut-être son heure ou jamais.

Le Bayern devra s’en remettre à un Harry Kane toujours irréprochable, à l’heure où les cadres n’assument plus vraiment leur statut. Manuel Neuer n’a pas été décisif lors de ses dernières sorties comme il avait pourtant habitué tout le monde à l’être, et même Joshua Kimmich perd pied, lui qui s’est retrouvé à Bochum au cœur d’une altercation avec Zsolt Lőw, l’ancien international hongrois, aujourd’hui adjoint de Tuchel. Le spectre d’une saison blanche – ce qui serait d’ailleurs cocasse pour Kane, qui en avait pris goût à Tottenham et avait en partie choisi de filer pour décrocher des titres – se fait de plus en plus ressentir, et il se pourrait bien que l’on assiste à une fin de cycle lente et douloureuse. Chaque match nous en rapproche, en tout cas.

